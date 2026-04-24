Marga Cloquell se enfrenta al “reto total” de ‘La Voix humaine’ en el Principal

El Teatre Principal de Palma acoge este fin de semana, dentro de su 40ª Temporada de Ópera, la producción de ‘La voix humaine’. La soprano mallorquina Marga Cloquell asume el exigente papel protagonista, un monólogo lírico que define como “un reto total” y una obra de formato “poco habitual en la tradición”.

Un ‘dramón’ de rabiosa actualidad

La ópera de Francis Poulenc, con texto de Jean Cocteau, retrata la última conversación telefónica de una mujer, ‘Ella’, con su amante, que la abandona. Aunque es un monólogo, Cloquell aclara que en realidad “son dos los personajes, lo que pasa es que uno no surge”. Es una conversación donde solo se escucha una parte, un formato que la protagonista califica sin rodeos como “un dramón”.

Es un dramón Marga Cloquell Soprano

Pese a que la obra data de 1959, su temática resuena con fuerza hoy. “Yo creo que tiene una actualidad rabiosa”, afirma la soprano, que traza un paralelismo entre la angustia del personaje y la ansiedad contemporánea de esperar una respuesta por WhatsApp. La pieza explora las “relaciones tóxicas” y la “dependencia de la comunicación”, temas que, según Cloquell, “están vigentes más que nunca”.

Talento local y una puesta en escena novedosa

La producción destaca por su fuerte arraigo local. La dirección musical corre a cargo de la mallorquina Gemma Camps, que se pone al frente de una orquesta de cámara de 21 músicos creada para la ocasión. Se trata de la primera ópera para Camps, y Cloquell asegura que forman un tándem que “funciona muy bien”.

La puesta en escena de Roberto G. Alonso introduce una novedad: la bailarina Paloma Camprodon, que “dibuja con el movimiento todo el mundo emocional que ella transita”. Para la soprano, esta incorporación “suma” y enriquece la propuesta sin traicionar el original.

Para Marga Cloquell, afincada en Barcelona desde hace años, volver al principal escenario de la isla con este papel es especial. “Es un regalo”, repite, consciente de la “responsabilidad” de llevar todo el peso de una obra que se programa con poca frecuencia.

Esta nueva producción del Teatre Principal ha sido concebida con la intención de poder girar, y ya tiene una fecha confirmada el 16 de mayo en el Teatre des Born de Ciutadella. Las funciones en Palma, que contarán con servicios de accesibilidad, serán el viernes 24 de abril y el sábado 25 de abril.