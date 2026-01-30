José María Sánchez cierra la herida de su adolescencia con un amor de verano en ‘Martín y Martina’

El periodista y escritor José María Sánchez da un giro de 180 grados en su carrera literaria. Tras el tono dramático de sus obras anteriores, ahora se sumerge en la comedia romántica con su nueva novela, ‘Martín y Martina’. Una historia que explora la luz y la frescura del primer amor juvenil ambientado en verano.

Cerrar una herida personal

Más allá de un simple cambio de registro, Sánchez ha confesado que el principal motivo para escribirla fue personal. "Escribir este libro me ha ayudado también a cerrar esa herida de mi adolescencia", ha explicado el autor, que tuvo una juventud "un poco complicada" y no pudo vivirla como le hubiera gustado. La novela ha sido una oportunidad para contar esa historia desde "un punto de vista más de la comedia y de pasarlo bien".

La trama se centra en los amores de verano, un tema que el autor considera universal y atemporal. "En la adolescencia todo te afecta como mucho más porque muchas cosas son por primera vez", ha señalado Sánchez. Cree que por eso este tipo de historias "nunca van a pasar de moda" y conectan con lectores de todas las edades.

Dos adolescentes que se desvían del estereotipo

Los protagonistas son Martín, un cinéfilo de 17 años de Madrid, y Martina, una lectora introvertida de Mallorca. Esta dualidad, según el escritor, simboliza el contraste entre la ciudad y la isla. Sánchez reconoce que ambos personajes tienen mucho de él, pero destaca que "no son los típicos adolescentes que solemos ver" y se desvían de los estereotipos habituales.

La novela no solo aborda el primer amor, sino también "el miedo juvenil a un futuro que no saben cómo afrontar", un reflejo de la propia incertidumbre que vivió Sánchez a esa edad. La influencia del cine y la literatura, sus dos grandes pasiones, también está muy presente en la narrativa, formando parte de su "educación sentimental".

Sánchez define su obra como "una historia diferente" que se aleja de las narrativas dramáticas o fantásticas que suelen protagonizar los adolescentes hoy en día. "Martín y Martina" es una comedia romántica con toques clásicos que, según el autor, pueden disfrutar tanto los jóvenes como los adultos.

El escritor presentará su libro en la librería Ínsula Literaria acompañado del historiador Joan Maura.