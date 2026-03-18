Estos son los seis finalistas del concurso internacional "La Saeta de Oro"

El 25 de febrero se celebró la Exaltación de la Saeta a cargo de Curro Andrés en el Teatro Isabel la Católica, que sirvió como inauguración de la décimo segunda edición del concurso La Saeta de Oro, que organiza la Federación de Hostelería. El artista granadino ofreció una clase magistral de este palo flamenco, recorriendo su historia y haciendo uso también de su cante y el de otros artistas, como Juan Pinilla o Antonio González. La presentación estuvo a cargo de Tito Ortiz, Cronista Oficial de Granada, que apenas días antes había pronunciado desde el mismo lugar el Pregón de la Semana Santa.

Desde los inicios del certamen, que tiene su antecedente en los concursos celebrados el Restaurante Sevilla regentado por Juan Luis Álvarez, promotor de esta iniciativa, ha servido de escaparate para las nuevas promesas del flamenco, como Iván Centenillo o Esperanza Garrido, cantaores hoy consolidados en el panorama musical internacional. En la presentación de La Saeta de Oro, los organizadores anunciaron la creación de un nuevo premio cara a la edición del próximo año, con motivo de la celebración del centenario de la “Generación del 27”, que se denominará “Curro Andrés” y será otorgado entre los saeteros más jóvenes del concurso.

Ferreira en la memoria

El concurso comenzó este año, con un minuto de silencio antes de la primera semifinal. De esta manera se rindió homenaje a la memoria de Juan Ramón Ferreira Siles, concejal de cultura del Ayuntamiento de Granada, fallecido el pasado mes de diciembre. El edil apoyó con entusiasmo esta iniciativa cultural

Récord de participación: 30 semifinalistas

Como ya es habitual, la fase semifinal se ha desarrollado en varias veladas en el patio interior del Hotel Restaurante Pilar del Toro, durante las cuales los concursantes deben entonar dos saetas a su elección, siempre aludiendo a los titulares de las cofradías granadinas. Los 30 aspirantes que se inscribieron, a excepción de una baja por motivos médicos, uno a uno han ido pasando por este balcón, en el certamen más concurrido hasta la fecha. El número de participantes y su calidad, han convertido la elección de los seis finalistas en la más difícil de las doce ediciones. Entre los participantes hubo 5 saeteros eran granadinos, algo que destacó el jurado reclamando una mayor participación de los artistas locales.

los seis finalistas

Los finalistas se anunciaron tras la última jornada, que tuvo lugar este martes, 17 de marzo y se darán cita el próximo 23 de marzo en el Monasterio de San Jerónimo a las 19 horas. Son Araceli Campillos Muñoz (Lucena, Córdoba), María Belén Contreras Hernández (Granada), Jesús Castilla Rey (San Fernando, Cádiz), Coral Acevedo Gómez (La Roda de Andalucía, Sevilla), Jesús León Márquez (Mairena del Alcor, Sevilla), Rosario Campos Jaime (Algarrobo Costa, Málaga) que se disputarán los tres primeros premios dotados con 3000€, 2000€ y 1000€ respectivamente. El resto de finalistas recibirán un accésit de 500€.