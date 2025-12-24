PALMA 2031 - CIUDAD DE CULTURA
EPISODIO 2 : JOAN FONTCUBERTA
Joan Fontcuberta es un artista que utiliza las imágenes para cuestionar la realidad y provocar una mirada crítica. El podcast Palma 2031: Ciudad de Cultura, en su segundo capítulo, explora su universo creativo y reflexiona sobre su papel como una de las figuras más influyentes de la fotografía contemporánea. Un podcast original de Cope Mallorca.
Alicia Cabrera
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura10:06 min escucha
