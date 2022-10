Condenan a un banco a abonar 2.500 euros a un cliente de Vigo por autorizar una operación con su tarjeta

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vigo ha condenado a una entidad bancaria a abonar a un cliente 2.559 euros al haber autorizado una operación con su tarjeta de crédito por ese importe cuando tenía un límite de 2.500 euros. La sentencia, difundida este jueves por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, relata que el demandante afirmó haber recibido el 16 de mayo de 2021 un correo electrónico, supuestamente enviado por la entidad bancaria, "que aparentemente tenía los mismos colores y logotipo", en el que le instaban "a actualizar su tarjeta para no ser bloqueada".

Asimismo, el demandante aseguró haber pinchado en el enlace que contenía el correo electrónico y haber facilitado los datos de su tarjeta. Además, el hombre indicó que se mismo día, recibió un SMS en el que le informaban de que se había realizado una operación de 2.559 euros.

La resolución judicial señala que el denunciante "no acreditó los hechos relatados". Por otro lado, sí se ha podido probar que el límite de la tarjeta estaba establecido en 2.500 euros. De este modo, la jueza considera en la sentencia que el demandante no ha acreditado haber sido víctima de un fraude por suplantación de identidad del banco, conocido como 'phishing'. Además, el demandante no aportó "copia del correo electrónico, ni del SMS que dice haber recibido".

Con todo, su demanda se ha estimado al entender que la entidad bancaria incumplió lo estipulado en el contrato, ya que el límite para las operaciones con tarjeta era de 2.500 euros. Contra el fallo no cabe presentar recurso.