La Vuelta al Cole llena las librerías y papelerías de Vigo

El curso escolar ya ha comenzado en Vigo y, con él, las papelerías de la ciudad viven su momento más intenso del año. En los últimos días en Librouro, una de las librerías-papelerías más emblemáticas del centro, la actividad era frenética, con largas colas y una constante afluencia de clientes en busca del material escolar para equipar a los estudiantes.

Ajetreo constante en Librouro

María, una de las vendedoras de la histórica papelería viguesa, describe el panorama con una mezcla de cansancio y satisfacción. La dificultad, explica, es que "hay colegios que dan la lista cuando entregan los libros, pero otros lo hacen según van empezando las clases". Esto provoca que "de repente llega todo el mundo al mogollón", algo que, según la trabajadora, se prolongará "toda la semana, toda la semana que viene". Pese al esfuerzo, asegura sentirse "muy contentos, la verdad".

¿Qué es lo más demandado?

Los artículos escolares vuelan estos días de los estantes. Para los estudiantes mayores, María destaca que las carpetas tipo carpet block son el gran éxito, ya que permiten dividir asignaturas y evitar libretas. En el caso de los más pequeños, lo habitual: "pinturas, ceras, lápices, tijeras, pegamento, todo lo que te puedas imaginar". La dependienta subraya además que la exigencia de material difiere mucho entre centros: algunos piden muy poco y otros "una locura".

Más allá del material escolar

Aunque lo habitual son mochilas, bolígrafos o carpetas, en ocasiones los clientes sorprenden con pedidos insólitos: "los mandilones", "toallitas para bebés de guardería" o incluso "tarjetas para recargar el móvil". Y es que el inicio del curso siempre arrastra una demanda inesperada.

El trabajo en Librouro no se limitará solo a esta semana: "Esto dura todo septiembre, incluso en octubre siempre hay familias que vienen a por más cosas", señala María, convencida de que la campaña continuará viva durante varias semanas.

Luz Álvarez de Vigo Centro

El comercio local, protagonista de la Vuelta al Cole

Para Luz Álvarez, gerente de la asociación de comerciantes Vigo Centro, lo ocurrido en Librouro refleja el papel crucial que desempeña el comercio de proximidad. "El comercio local está super preparado para dar servicio a todas las familias", subraya, destacando que la "Vuelta al Cole" convierte a papelerías y tiendas de mandilones en "enormes protagonistas".

La campaña coincide además con la llegada de la mercancía de otoño-invierno en el sector textil, lo que permitirá que "en una semana los escaparates luzcan preciosos con la nueva colección".

Preparándose ya para Navidad

Más allá del inicio del curso, Álvarez recuerda que los comercios del centro de Vigo ya planifican grandes citas como el Black Friday y, sobre todo, la Navidad en Vigo, que anticipa "multitudinaria como todos los años". Según la gerente, muchos establecimientos trabajan ya en el diseño de los escaparates para recibir a los turistas y clientes que llegarán en masa.

El mensaje desde Vigo Centro es claro: el comercio local está "a la altura y preparado" para ofrecer atención personalizada y cubrir todas las necesidades de los compradores.