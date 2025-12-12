La Virgen de Luna une a Pozoblanco y Villanueva en una histórica coronación canónica

Los municipios de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba han vivido un momento histórico el pasado 7 de diciembre con la coronación canónica de la Virgen de Luna. Este acontecimiento, que ha culminado tras un largo proceso y dos intentos previos fallidos, no solo representa un importante rito religioso, sino que también refuerza la identidad de un territorio que se reconoce en una devoción compartida. Para Juan García, capitán de la cofradía de Pozoblanco, el evento es "lo más grande que puede ocurrir" para los pueblos y su fe.

La anhelada unión entre los pueblos

Uno de los logros más destacados de la coronación ha sido la unión sellada entre las cofradías y, por extensión, entre los habitantes de ambas localidades. García subraya que este proceso ha servido para dejar atrás antiguas rencillas y rivalidades. "Aquí se acaba eso ya, aquí la Virgen de Luna es la madre patronal de dos pueblos por igual, y la queremos exactamente igual", afirma con rotundidad el capitán.

Coronación canónica de la Virgen de Luna

Este nuevo clima de hermandad se ha materializado en una colaboración total, donde todos los gastos y trabajos se han dividido al 50 % entre Pozoblanco y Villanueva. Según García, este esfuerzo conjunto ha permitido transmitir un mensaje de paz y cariño que ha calado en la gente. "Con un abrazo que nos hemos dado eso se queda sellado para la generación venidera", asegura, destacando que este es uno de los logros más importantes del proceso.

Aquí la Virgen de Luna es la madre patronal de 2 pueblos por igual" Jesús García Capitán de la cofradía

Un camino lleno de obstáculos

El camino hacia la coronación no ha sido fácil. Juan García lo describe como una "carrera de maratón" de más de dos años, llena de trámites burocráticos y un desafío económico imprevisto. El capitán de la cofradía admite que hubo momentos de duda, llegando a pensar: "si yo sé que esto tiene tanto follón, sinceramente hubiera dado un paso al lado". Sin embargo, destaca el apoyo fundamental del obispo Don Demetrio, quien les animó a seguir adelante en los momentos más difíciles.

Coronación canónica de la Virgen de Luna

Una catedral en medio del campo

La celebración tuvo lugar en un entorno único y complejo}: el santuario de la Virgen], situado en medio del campo. Para albergar a los miles de fieles, se instaló una carpa de dimensiones monumentales que los asistentes no dudaron en calificar como “la catedral de la Jara”. El presidente de la cofradía de Villanueva, Salvador, le confesaba a García que, pese a haber asistido a varias coronaciones, estaba alucinado: "había estado ya en varias coronaciones, pero encima de estar en medio del campo tenía allí una catedral montada".

Había estado ya en varias coronaciones, pero encima de estar en medio del campo tenía allí una catedral montada" Jesús García Capitán de la cofradía

Se dispusieron más de 3.000 sillas y pantallas exteriores para que nadie se perdiera el acto. A pesar de la magnitud del montaje, reinó un silencio y un respeto absolutos, un comportamiento que García agradece profundamente al pueblo. "El evento ha sido precioso, pero también gracias al pueblo que nos ha secundado", explica, reconociendo también el vital apoyo económico de instituciones y ayuntamientos.

Coronación canónica de la Virgen de Luna

El proceso de coronación ha incluido una serie de actos preparatorios que han involucrado a toda la comunidad. Se celebró un triduo dedicado a distintos colectivos: el primer día acudieron cerca de 1.200 mayores de ambos pueblos; el segundo, unos 1.000 jóvenes peregrinaron hasta el santuario; y el tercero se homenajeó a las personas llamadas Luna y Mariluna, con asistencia de familias de toda España.

Como parte de los requisitos, la coronación también conlleva una importante obra social. Las cofradías se han comprometido a destinar una parte de la recaudación a tres entidades: las monjas que atienden a mayores en Villanueva, Cáritas de Pozoblanco y una misión en Picota (Perú) que trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Aunque todavía queda "subir unos escalones en lo económico", García asegura que cumplirán lo prometido.

Finalmente, el capitán lanza un mensaje de fe, recordando una anécdota significativa: tras una semana de lluvias incesantes que amenazaban el evento, el día de la coronación amaneció con un sol espléndido. Para él, es una prueba de que "la virgen, si efectivamente hablas con ella, cuenta siempre". Pide a los fieles, y en especial a los jóvenes, no solo pedir, sino también acordarse de dar las gracias, manteniendo vivo el cariño y la devoción más allá de este evento histórico.