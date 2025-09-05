Vigo acoge en septiembre la exposición Tesouros da terra para celebrar el centenario de la Cámara Mineira de Galicia

La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) ha elegido Vigo para acoger la exposición urbana itinerante Tesouros da terra: a minería galega a través do tempo, dentro de los actos conmemorativos de su centenario. La muestra podrá visitarse desde el 1 hasta el 15 de septiembre en la Rúa do Príncipe, a la altura del número 6, junto a la fachada del Banco Santander.

La exposición, a través de ocho paneles divulgativos, muestra la evolución de la actividad minera en Galicia desde la minería aurífera de los siglos I y II hasta la actualidad, destacando su papel en la transformación económica y cultural de la comunidad.

También se recuerda el valor de recursos como los áridos, el granito —en el que Galicia es líder europeo, con especial protagonismo de O Porriño—, la pizarra de Valdeorras o las aguas mineromedicinales. Además, se repasa el papel estratégico de Vigo como centro logístico e industrial del sector, gracias a su puerto y a la presencia de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Vigo.

La exposición repasa igualmente los hitos de la Cámara Mineira desde su creación en 1925 hasta hoy, subrayando su papel como motor de desarrollo económico, industrial y social de Galicia.