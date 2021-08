Una historia de meigas ambienta en el Vigo actual, la última obra de Miriam Resino

“Habelas hailas, o la épica historia de una meiga contra el mundo” es el título con el que la escritora de viguesa Miriam Resino se ha colado en el top 50 de fantasía cómica en Amazon, llegando a estar de tercera en la popular plataforma durante el lanzamiento de su obra. Publicado enteramente en castellano, salvo el título, desde hace casi tres meses puede adquirirse tanto en formado digital como en papel a través de la popular tienda online, en donde ya acumula descargas y buenas críticas.

Se trata de una novela ligera ambientada en el Vigo actual con una meiga como protagonista, con la que pretende dar a conocer el folclore y la retranca gallegos, así como entretener y hacer pasar un buen rato el lector, sin que esté exclusivamente destinada al público gallego. Es un libro irónico que persigue el humor negro, pero que también tiene un trasfondo actual y reivindicativo sobre el papel de la mujer en el mundo laboral y el miedo a lo distinto, ya que Resino afirma que “el mejor humor es aquel que es capaz de decir las verdades más duras sin que ofendan, ya que por desgracia, ambas temáticas siguen estando de actualidad”.





Maruxa, la protagonista de su novela, no es una persona con mucha iniciativa, como meiga no ha tenido muchas oportunidades, sino más bien una vida impuesta que salta por los aires cuando un monstruo marino decide instalarse en medio de la Ría. Ella siente una extraña y profunda conexión con el misterioso animal que le lleva a revelarse contra todo lo que conoce. En su libro, Resino refleja una Galicia alternativa, donde los seres mitológicos existen, las meigas limpian pescado y los hombres lobo escriben poesía mientras trabajan en la mar. Tras estar alejada de Galicia durante más de 15 años, primero viviendo en Singapur y luego en Reino Unido, la autora decidió dejar la tendencia gallega de “utilizar nuestro folclore para contar las historias tal y como eran, sin adaptarlas a un entorno moderno, como si nos diese miedo, como sí hacen los británicos, por ejemplo, que son capaces de vender su cultura en cualquier género”.

Con su osadía creativa, Resino, crea un universo diferente con fantasía, primos pesados y muchas referencias a la comida de nuestro país, Maruxa no puede resistirse a unos buenos callos o a unos mejillones. “A lo mejor no le dan un premio literario”, como recogen algunas de las críticas que ha recibido esta viguesa, “pero su obra aporta pasar un buen rato,” algo que, “después de año y medio de pandemia es de agradecer”. En cuanto a referencias literarias que podrían verse en su obra, señala que se siente más identificada con autores como Terry Pratchett, ya que busca hacer fantasía y comedia ligera apta para todos los públicos, aunque “es difícil de decir ya que realmente no es muy habitual encontrar libros de este género”.

Canadá, uno de los sitios con más ventas

Miriam Resino publicó hace casi tres años su primer libro editado tan solo en inglés, “Peyne and Truth, una novela de Alexandra Marie Peyne”, disponible también en Amazon. Se trata en ese caso de una novela detectivesca de misterio, que contó con muy buena aceptación y críticas, sobre todo en Canadá, siendo uno de los países desde donde obtuvo mayores descargas en formato digital. Por la positiva acogida, no descarta traducirlo al castellano para poder promocionarlo también en su país natal.

Animada por su éxito, la autora dio un paso más y fundó hace tres meses una editorial en Londres con otra amiga viguesa, Aires Publishing, cuyo nombre es la combinación de los apellidos de ambas. Con este proyecto decidieron aunar sus fuerzas para publicar sus nuevos trabajos, en el caso de Resino, la segunda parte de su novela de misterio y un libro infantil, ya que al igual “que le lee todo tipo de géneros es versátil a la hora de escribirlos". Resino es una profesional del marketing digital, que ha desarrollado casi toda su carrera en Reino Unido, en donde también ha fundado varias empresas. En un futuro cercano planea compaginar su faceta como escritora y como profesional de la publicidad online.

