Los trabajadores de Vitrasa convocan movilizaciones contra las sanciones por accidentes de sus conductores

El comité de empresa de Vitrasa, presidido por la CIG, ha anunciado la convocatoria de movilizaciones los días 10 y 18 de septiembre, entre las 7.00 y las 10.00 horas, en las instalaciones de la concesionaria del transporte urbano de Vigo. El motivo es protestar por las sanciones impuestas a los conductores tras accidentes de tráfico ocurridos durante la jornada laboral. Solo en el último mes, la empresa ha notificado dos sanciones.

“Más presión en un trabajo ya exigente”

El comité recuerda que las condiciones de trabajo y el intenso tráfico de la ciudad generan una presión excesiva sobre el personal de conducción. “Si para nosotros supone una carga emocional importante tener accidentes, que éstos sean sancionados añade más presión a nuestro trabajo”, han denunciado los representantes sindicales.

Accidentes por condiciones externas

Los trabajadores subrayan que ninguno de los incidentes se debió a imprudencias o infracciones del código de circulación, sino a las condiciones impuestas por la empresa y el caos circulatorio en Vigo. Además, alertan de que los próximos meses serán especialmente complicados por las obras en calles como Lepanto, Avenida de Madrid y Gran Vía, el inicio del curso escolar y la instalación de las luces de Navidad, lo que incrementará el riesgo de accidentes.

Recorridos insuficientes

El comité insiste en que los tiempos de recorrido fijados por la empresa siguen siendo insuficientes, sin ampliarse ni siquiera en contextos de tráfico especialmente denso, lo que aumenta la presión sobre los conductores y la probabilidad de incidentes.