El servicio de Pediatría del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo acaba de realizar una investigación sobre la afectación de la Covid-19 en la población infantil en la que los especialistas demostraron que la alteración del olfato es el síntoma más especifico de esta infección en los menores.

Esta es unas principales conclusiones de este novidoso estudio, que ven de ser publicado en una prestigiosa revista de gran impacto internacional, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Este trabajo, realizado en los tres primeros meses de la pandemia (de marzo a mayo), se enmarca en una investigación más amplia sobre la afectación del coronavirus en los niños, su clínica diferencial, su papel en el contagio intrafamiliar, y la eficacia de las pruebas diagnósticas.

Además del equipo de pediatría se contó con la colaboración del servicio de Microbiología y con la de la especialista en ORL del Complejo de Santiago, Isabel Gonzalez Guijarro, quien diseñó el test del olfato. Así, en el estudio participaron 126 pacientes, 33 de ellos con infección Covid-19 confirmada y con una edad media de 8,4 años.

En relación con la sintomatología en los menores, el objeto era identificar los síntomas diferenciales entre la infección por Covid y otras infecciones virais y estacionales comunes nos niños y niñas. Según la jefa del servicio de Pediatría y autora principal de esta investigación, Ana Concheiro “la novedad de nuestro trabajo es que hasta ahora no había estudios comparativos en Pediatría de las características clínicas de la infección por Covid con otras enfermedades. Existían publicaciones que mostraban porcentajes de los síntomas de los pacientes con

Covid, pero no trabajos comparativos de la especificidad de un determinado me la siento para la infección a Covid frente a causada por otros virus; es decir, que síntomas podían ser o no mas sugestivos de la COVID”.

Anosmia, disxeusia y dolor de cabeza

La fiebre fue el síntoma más común y con mayor sensiblidade. Las diferencias encontradas fueron una mayor especificidad para la anosmia (96,7%); disxeusia, alteración del gusto (93,4%) y cefalea (81,5%) para la presencia de infección Covid-19. También es bastante sugestivo algún tipo de lesión en piel cuando asocia fiebre (82,6%).

Otros síntomas como la tos, dispnea, vómitos o diarrea no mostraron alta especificidad para esta infección. Como conclusiones, se puede decir que el cuadro clínico es muy inespecífico, y aquellos síntomas más específicos son difíciles de detectar nos niños más pequeños. “Demostramos estadísticamente que los síntomas de la infección por Covid-19 son muy similares a los de otros virus; esto supone que ante cualquier fiebre, bronquitis, etcétera, es necesario descartar la Covid mediante análisis microbiolóxica. La realización de la prueba PCR o test de antígeno tendrá que implantarse de rutina en los protocolos habituales de atención general a los menores con síntomas”- explica la doctora Concheiro.

Pruebas específicas de olfato

Una vez alcanzada la conclusión de que la carencia de olfato era un síntoma muy característico y poco estudiado en niños, se decidió analizarlo con más detalle en este grupo de pacientes. A todos los niños infectados y no infectados les hicieron un test de olfato con kits individuales; esto es, les presentaron olores familiares (menta, limón, jazmín...) que los niños traducían en su jerga. Así, por ejemplo, el anís era igual a rosquillas; la espinilla, al arroz con leche, etcétera. Los niños infectados demostraron tener alteraciones en el olfato frente a los no infectados; no reconocían olores o los confundían.

Sin embargo, so un 15% de los infectados reconoció haber notado una alteración del olfato en la entrevista que se les realizó. “Dado que el más específico son las alteraciones del olfato en los menores, y como los más pequeños no se dan cuenta de estas alteraciones o no saben expresarlo, sería de gran utilidad disponer de pruebas objetivas, como este test u otro similar, que evalúen el olfato para ayudarnos al diagnostico precoz de este coronavirus en la población infantil”.

Los niños no son supercontagiadores.

Desde el inicio de la pandemia el papel de los niños como vectores de contagio se fue redefiniendo. En un primero momento fueron considerados importantes vehículos de transmisión. Hoy en la dice se fue cuestionando su capacidad de contagio, especialmente de los menores de 10 años. Por eso, otra parte del estudio consistió en evidenciar cómo se contagiaban los menores en el período de pre-confinamiento y confinamiento, de marzo a mayo.

La investigación puso de manifiesto que la gran mayoría contrajeron el virus en sus casas (un 81,8%), contagiados por los adultos de la familia, sobre todo sí sus progenitores trabajaban fuera del domicilio (un 8,2%). En los centros educativos los contaxios fueron anecdóticos. “De todos los casos estudiados, suelo una niña provocó el brote en su familia; en el resto de los niños siempre fueron ellos los infectados por adultos de su unidad familiar. Istes datos coinciden con el publicado en la literatura y apoyan la teoría de que los pequeños no son supercontagiadores”- explica la doctora Concheiro.

Tan sólo 7 niños hospitalizados.

n el período en el que se realizó el estudio, los menores de 15 años supusieron el 2,2% del total de infectados en el Área Sanitario de Vigo (1.650 pacientes). En nuestra comunidad autónoma, se implantaron las medidas de confinamiento poblacional en un momento en que la tasa de transmisión comunitaria era relativamente baja.

Así, la incidencia acumulada en la población pediátrica entre los meses de marzo y junio en los que estuvo vigente el estado de alarma fue inferior la de otros territorios. Los estudios de seroprevalencia en nuestra área estiman una tasa de contagio del 0,5% en menores de 15 años, siendo en España de un 3%.

Además, en toda la pandemia suelo necesitaron hospitalización 7 niños, y ninguno de ellos requirió ingresar en Unidades de Cuidados Críticos. “Los niños infectados en nuestra área fueron menos grabes que en otras ciudades, como Madrid; quizás porque se expusieron a una menor cantidad de virus, dado que nos confinamos pronto y cuando aún me los registraba menos casos. No es el mismo un niño que suelo se expuso su madre infectada en Vigo, que un que viajaba a diario en el metro de Madrid, con 200 personas sin máscara. Cuando propusimos esta teoría, hace meses, era novidosa y discutida, ahora ya hay evidencia que la apoya. La conclusión para la población es que todas las medidas de protección adoptadas no suelo nos protegen de contagiarnos, sino de contraer una forma grave de infección”.

Momento de realizar la PCR.

Por último, en este estudio se detectaron algunos falsos negativos de la PCR. Esto obedece la que al ser los primeros casos retrasouse el momento de realizar la prueba, y cuando la hicieron, los niños ya llevaban más de una semana de evolución de la enfermedad. Esto sugiere que a partir de los 8-10 días de enfermar, la contaxiosidade de los niños pequeños, que ya de por sí es baja, disminuye aún más, y por eso el resultado de la prueba PCR es negativo a pesar de esta infectado. Pese a todo, la sensibilidad de la técnica (70,9%) se mantuvo en un rango previsible, lo que indica, de una parte el correcto de la suya análisis y de otra la calidad del proceso de recogida de muestras, que no siempre es fácil en niños tan pequeños.