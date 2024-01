Siniestro Total es una de las bandas españolas que durante su carrera musical se significó en su defensa de los animales y ahora, con el grupo ya definitivamente disuelto, algunos de sus miembros se han sumado a la Protectora de Animales y Plantas de Vigo para animar a los ciudadanos a adoptar a alguno de los cientos de peludos que esperan por un hogar en el refugio de la protectora en A Madroa.

Miguel Costas, Javier Soto y Ángel González no han dudado en acudir a la llamada de la protectora para prestar su imagen a una iniciativa encaminada a fomentar la adopción: todos los domingos, a partir del que viene, voluntarios sacarán a pasear a perros del refugio municipal de A Madroa por las inmediaciones, un paraje estupendo para disfrutar del aire libre y que ofrece unas vistas increíbles de la ciudad.

"Una amiga nos pidió hacerlo y nosotros encantados. Los tres somos amantes de los animales. Yo tengo un gato y no puedo apadrinar a más, que vivo en un piso; ya me le llega. Miguel tuvo perros. Ahora no, que le murieron, a ver si coge uno; y Ángel tiene gatos y perros y todo tipo de bichos en casa", ha explicado en Cope el guitarrista de la banda Javier Soto.

Abierta a toda la ciudadanía

Para participar en esta iniciativa abierta a toda la ciudadanía, según explica el presidente de la protectora, Andrés León, no hay más que llamar y apuntarse a un grupo de difusión de Whatsapp. De momento ya lo han hecho unos cuarenta voluntarios, que se encargarán de pasear por turnos a los más de 200 perros que esperan ser adoptados.

"Una vez que están fuera salen a pasear al monte, a olisquear, a jugar e interactuar con la gente, y eso da pie a que se conzcan esos animales fuera del recinto, que es lo que quermeos, que la gente los conozca tal cual sería despues tenerlos adoptados en casa", explica León, quien también espera que las fotos que los participantesen las aidanas divulguen en sus redes sociales sirvan parab que más gente se anime a adoptar a alguno de estos animales.

Adoptar con responsabilidad

Ahora bien, para adoptar hay que estar preparado, tal y como explica el Siniestro Total Javier Soto: "Hay aque hacerlo con respondabiulidad y sabienbdo que un animal necesita de cuidados y de cubrir todas sus necesidades, hay que hacerlo con responsabilidad y sabiendo lo que se está haciendo, con convicción".

Por cierto, que Soto no descarta una reunión y algún concierto de los antiguos miembros de Siniestro Total sin la presencia de Julián Hernández, que ha optado definitivamente por la retirada. Pero esa es otra historia.