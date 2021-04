Sarmiento de Gamboa, hermanos Nodal... Navegantes gallegos a los que no se les da la relevancia que merecen

En las últimas semanas muchos se habla de grandes barcos en Vigo. La llegada de grandes embarcaciones a nuestra Ría ha sido el pretexto perfecto para poder charlar con Enrique López Veiga sobre otros barcos que llevan nombres de personas ilustres de Galicia, que forman parte de la historia, y sobre todo de la historia de la navegación a las que no se les da la relevancia deseado.

¿Quienes son las personas ilustren que hoy en día dan nombre a distintas embarcaciones públicas?

Enrique López Veiga no ha asegurado que "los gallegos conocemos poco de nuestra historia marítima pese que es muy interesante". Navegates que hicieron peripecias notables a los que se le tiene que dar la importancia que les corresponde como Paio Gómez Chariño, almirante que conquistó Sevilla por mar y cuyo cuerpo descansa en Pontevedra; Sebastián de O Campo, de los pocos que destacaron en la época de Colón. Dio la vuelta a la isla de Cuba y descubrió que era una isla, que hasta entonces no se sabía; los hermanos Nodal, descubridores de numerosos lugares que hasta el momento no se tenían constancia de ellos por ejemplo Río Gallegos, situada en Argentina. Otro importante navegante es Sarmiento de Gamboa, almirante que participó en muchos descubrimientos en el pacífico. Hizo la travesía inversa desde Chile. "Todo esto es necesario que se empiece a recordar", señala Enrique López Veiga.

Se han hecho hazañas notables en la historia con actuaciones de marineros gallegos a los que se le debe dar relevancia.

