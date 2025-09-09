El Puerto de Vigo acogerá este domingo la carrera solidaria “5 km por Mauri” en apoyo a un niño con una enfermedad ultrarrara

El Puerto de Vigo será escenario este domingo, 14 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, de la 1ª edición de la carrera solidaria “5 km por Mauri”, destinada a recaudar fondos para la Asociación Española de la Enfermedad de Alexander.

Mauri, un niño de solo 2 años, fue diagnosticado con esta dolencia genética, neurodegenerativa e incurable, de la que apenas hay 7 casos en España. Sus padres, Jairo Mera —policía portuario— e Iria Menacho, impulsaron la creación de la asociación para apoyar a las familias afectadas.

La presentación del evento contó con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, el olímpico Carlos Adán, la atleta Tania Valverde y Alfonso Moro, referente en el atletismo vigués. Botana hizo un llamamiento a la ciudadanía para “dar visibilidad a esta enfermedad y demostrar todo el apoyo a la familia”.

Las inscripciones pueden realizarse en la web www.cronotec.es. El plazo para participar como corredor termina hoy a las 23.59 horas, pero la modalidad de donación solidaria, la “Fila 0”, permanecerá abierta hasta el sábado a medianoche.

La carrera de 5 km se celebrará junto a la tradicional “10 km Alfonso Moro”, que dará comienzo a las 10.15 horas en el Puerto Pesquero de O Berbés. A día de hoy, ya hay más de 400 inscritos en ambas modalidades.