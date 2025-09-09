COPE
Podcasts
Vigo
Vigo

El Puerto de Vigo acogerá este domingo la carrera solidaria “5 km por Mauri” en apoyo a un niño con una enfermedad ultrarrara

Este domingo se celebra la 1ª edición de la carrera solidaria “5 km por Mauri” destinada a recaudar fondos para la Asociación Española de la Enfermedad de Alexander

Ciudad y puerto de Vigo

Alamy Stock Photo

Ciudad y puerto de Vigo

Redacción COPE Vigo

Vigo - Publicado el

1 min lectura

El Puerto de Vigo será escenario este domingo, 14 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, de la 1ª edición de la carrera solidaria “5 km por Mauri”, destinada a recaudar fondos para la Asociación Española de la Enfermedad de Alexander. 

Mauri, un niño de solo 2 años, fue diagnosticado con esta dolencia genética, neurodegenerativa e incurable, de la que apenas hay 7 casos en España. Sus padres, Jairo Mera —policía portuario— e Iria Menacho, impulsaron la creación de la asociación para apoyar a las familias afectadas.

La presentación del evento contó con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, el olímpico Carlos Adán, la atleta Tania Valverde y Alfonso Moro, referente en el atletismo vigués. Botana hizo un llamamiento a la ciudadanía para “dar visibilidad a esta enfermedad y demostrar todo el apoyo a la familia”.

Las inscripciones pueden realizarse en la web www.cronotec.es. El plazo para participar como corredor termina hoy a las 23.59 horas, pero la modalidad de donación solidaria, la “Fila 0”, permanecerá abierta hasta el sábado a medianoche.

La carrera de 5 km se celebrará junto a la tradicional “10 km Alfonso Moro”, que dará comienzo a las 10.15 horas en el Puerto Pesquero de O Berbés. A día de hoy, ya hay más de 400 inscritos en ambas modalidades.

Escucha en directo

En Directo COPE VIGO

COPE VIGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 9 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking