Una librera ambulante del Val Miñor se lleva la literatura en caravana por Europa durante tres meses

Italia, Croacia, Rumanía, Chequia, Austria, Polonia, Finlandia, Suecia, Alemania, Holanda y Francia son los países que en tres meses piensa recorrer Nieves Loperena. Miles de kilómetros por media Europa para llevar la obra de Álvaro Cunqueiro, de Domingo Villar o de Blanco Amor allende los Pirineos.

Nieves es una librera de Gondomar que lleva un buen puñado de años llevando sus libros a bordo de una furgoneta por los distintos pueblos de la provincia, de la comunidad e incluso del país, según la circunstancia y el proyecto. Pero ahora ha decidido dar un paso más. Parará en Cuenca a recoger libros, pero después enfilará hacia los Pirineos con la caravana que se ha comprado repleta de volúmenes de primera y segunda mano y probará fortuna al otro lado.

"Es una aventura. No sé. Me puede salir bien, pero bueno, he ahorrado para poder hacerlo, me apetecía, y hala, ahí me tiro a la carretera", ha explicado Nieves en COPE.

La idea es llevar toda esa literatura a personas hispanohablantes y gallegohablantes, pero por cómo lo cuenta parece que hay un importante espacio para la improvisación. Contactará con asociaciones de gallegos en el extranjero y con instituciones gallegas o españolas, tratará de organizar intercambios, debates y otras actividades culturales; subirá hasta Finlandia o tal vez no, todo depende de cuánto se entretenga en el camino.

una iniciativa valiente

Hay mucho encanto en la iniciativa de esta mujer de cabello plateado, que no está pensando en términos crematísticos, sino vitales y culturales. Su web servirá para ir anunciando sus pasos a españoles y gallegos que viven en las localidades que piensa visitar. Y una vez allí, ¿quién sabe? Nunca se puede predecir qué puede salir de las sinergias casuales e improvisadas, del accidente, de lo no planeado.

"Tengo una página que acabo de crear, que es la libro-caravan, en las redes sociales, y ahí voy a ir informando de la aventura, y como medio de informar al público de los sitios dónde esté, de lo que voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y dónde voy a estar", relata.

Nieves sabe que se está tirando a la piscina, y quiere pensar que en su interior habrá agua, pero si no la hubiese, que le quiten lo bailado. Tal vez sean aventuras como la suya proyectos destinados a perder dinero, pero hay pasiones, como el amor por la literatura, que no se pueden medir únicamente en términos económicos. Y Nieves mejor que nadie, lo sabe bien. Ojalá tenga mucha suerte.