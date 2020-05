Un joven de Redondela podría enfrentarse hasta 225.000 euros por sobrevolar un dron en Peinador

Un joven de Redondela (Pontevedra) se enfrenta a una sanción tras ser pillado sobrevolando con un dron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Peinador, en Vigo. La multa por invadir el aeropuerto cuando hay tránsito de aviones puede superar los 200.000 euros.

Fue un vecino también del municipio pontevedrés de Redondela el que alerto a la Policía Nacional de la presencia de este aparato en las inmediaciones del aeropuerto de Vigo. Ante esta denuncia, se movilizó un helicóptero policial que permitiese localizar el aparato y también a su dueño. Para movilizar el helicóptero fue necesario contar con una autoización, así con su radar peinaron toda la zona. De esta manera, gracias al rastreo que realizó el radar instalado en el helicóptero policial pudo ser localizado el aparato cuando se dirigía a la pista de entrada de aviones de Peinador.

Al mismo tiempo, una patrulla policial, en este caso en coche, estuvo peinando las distintas carreteras de la zona para tratar de localizar al joven que estaba sobrevolando su radar por el aeropuerto de Vigo.

¿Qué consecuencias puede tener para el dueño haber sobrevolado con su dron un aeropuerto?

Aunque la situación ahora mismo no es igual, a todos se nos viene a la mente lo ocurrido en Madrid no hace mucho tiempo. Barajar tuvo que cerrarse durante una hora y media e incluso fue necesario desviar varios vuelos ante la presencia de un dron en la zona. No fue la primera situación que se daba en España. No está permitido el uso de drones a menos de ocho kilómetros de un aeropuerto. Volar estos aparatos en los alrededores de una terminal puede suponer una infracción grave con sanciones qie pueden alcanzar los 90.000 euros, incluso 225.000 euros si es muy grave.