Janet Novás, Goya a la actriz revelación, aspira ahora a que 'O Corno' regrese a la cartelera

El pasado sábado millones de españoles estuvieron pendientes de la televisión para conocer en detalle y en directo todo lo que pasaba en valladolid, donde se celebró a la ceremonia de entrega de los premios Goya. Uno de los premios más celebrados, al menos en Pontevedra y Galicia, fue el premio a la actriz revelación, que recayó en la bailarina, coreógrafa y actriz debutante la porriñesa Janet Novás (O Porriño) por su interpretación de María en 'O corno', película dirigida por Jaione Camborda.

"Muy agradecida por todo el cariño que estoy recibiendo", ha dicho este lunes la actriz en los micrófonos de COPE con una voz rota tras unas horas muy intensas de celebración, tal y como ha confesado.

Dedicado a sus abuelas

Novás dedicó el premio a sus abuelas: Carmen y Saladina, en las que se inspiró para interpretar a María, una partera en la Galicia de 1971 que tiene que huir tras haber ayudado en un aborto.

"Hablé de mis abuelas porque es el conocimiento que heredé, pero también de todas porque creo que fueron mujeres muy silenciadas y que supieron con su cuerpo, y con la relación con su entorno, atravesar la vida con menos peso, de alguna manera", explica Novás.

Mucha competencia

Feliz con el 'Cabezón´que ha obtenido, no le duelen prendas a Novás para sugerir que, así como ha ganado ella, podría haberlo hecho cualquier otra de las nominadas: "Hay un monton de artistas que no llebvaron el Goya e hicieron trabajos increíbles", afirma antes de explicar las sensaciones que vivió en la gala ante la incertidumbre de saber si sería o no premiada.

Ya tiene Janet un lugar en casa para guardar su Goya, porque para "los premios, para los agradecimeintos y para esas cosas bonitas que pasan" siempre hay espacio, y ahora se encuentra a la expectativa para saber si ese premio servirá para abrirle nuevas puertas en su carrera como actriz.

Jaione Camborda

Entretanto, se deshace en elogios a la directora del film, Jaione Camborda, con la que aseguras ha tenido una relacion muy binita y enriquecedora: "Tenemos muchas cosas en común y también muchos opuestos, y entre eso se fue construyendo María", relata.

Ahora, su mayor deseo es que el premio que le han concedido sirva para impulsar la carrera de otros compañeros de profesion y, sobre todo, para que Ó Corno´regrese a la cartelera: "Sería un regalo, que llegue al público, que es lo que nostros queremos, y que pueda estar en las salas muho más", finaliza.





