El gesto de un joven que devuelve a su dueño una riñonera extraviada con el sueldo de julio en su interior

No hay duda de que en el mundo existen buenas personas. Y si no que se lo digan a un vecino de Vigo que esta semana extravió una riñonera con 1.500 euros en su interior, el sueldo recibido tras trabajar durante todo el mes de julio, y que pudo recuperar gracias a que un joven la encontró tirada en la calle y no dudo en entregarsela a su legítimo dueño.

¿Qué harías si te encuentras 1.500 euros en la calle?

Ocurrió esta semana en Vigo, en la zona de Coia, concretamente en la calle Bueu. Un joven que paseaba por allí se topo de lleno con una riñonera que estaba tirada en la calle. Cuando la abrió comprobó que en su interior había mucho dinero en efectivo además de diversos documentos. Por todo ello no dudo en ponerse en contacto con la Policía local de Vigo para explicarles el hallazgo y tratar así de localizar al legítimo dueño de ese dienro.

La casualidad quiso que justo una patrulla de la Policía local de Vigo que se dirigía a la zona donde el joven había encontrado la riñonera se topase con otro hombre. Este señor, de unos 50 años, explicó a los agentes que acababa de perder una riñonera y que en su interior había 1.500 euros que era su nómina del mes de julio. En ese momento, los policías acompañaron al hombre hasta el joven que había encontrado el dinero para que este fuese entregado a su legítimo dueño.

Sin duda, el gesto de este chico vigués es encomiebale y estamos convencidos de que el hombre, dueño de la riñonera, le estará inmensamente agradecido, máxime en los tiempos que corren.