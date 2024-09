Eloy García: "Consolidar una feria a nivel mundial lleva una vida y se pierde en tres años"

Vigo acoge la semana que viene la Feria Internacional del Pescado Congelado Conxemar, que cumple su 25 edición. Será los días 1,2 y 3 en el Instituto Ferial de Vigo, el IFEVI, unas instalaciones íntimamente ligadas a la feria. Y cada vez que se habla de Conxemar, se habla del IFEVI. En los estudios de COPE Vigo ha estado su presidente, Eloy Martínez.

No sé si dejaremos hablar del IFEVI cada vez que hablemos de Conxemar cuando las instalaciones del recinto ferial pues satisfagan de una vez las necesidades del del espacio de de la feria. ¿Sucederá sucederá?

Nosotros somos muy optimistas en en que así sea. La verdad es que la la actitud, el posicionamiento de las administraciones, la entrada de nuevos actores en la resolución del del problema, la certeza que tenemos de las conversaciones que se han mantenido nos hacen ser muy optimistas. Estamos muy satisfechos y expectantes. Por supuesto, expectantes y vigilantes.

Expectantes me imagino para no tener que volver a decir una vez más que si el no se amplía se puede ir. Una posibilidad que pone a temblar a media ciudad.

Mira, en la página web de Conxemar está colgado el informe que hizo la catedra Ardán de la Universidad de Vigo, donde se habla del impacto económico de la realización de la feria en el área de Vigo. En todo el área de Vigo porque no solo afecta a la ciudad de Vigo, sino a toda el área metropolitana y demás, donde son doscientos treinta y cinco millones de euros en cada edición. El beneficio que genera la celebración de la feria cada año. Y 6.500 empleos. Vamos, nadie, nadie puede poner eh en riesgo la celebración de un evento de estas características. Es más, los 5.000 metros cuadrados que no podemos atender cada año, entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados son solamente demanda directa. Y cuando habla de demanda directa me refiero a empresas del sector del pescado congelado que quieren tener su espacio expositivo con nosotros. No hablo de verduras, de frutas, de cárnicos, de aceites, de harinas, de todo lo que es la quinta gama, como los platos preparados, listos para el microondas, que también quedaría que estar ahí, o la conserva, que tampoco tiene espacio. En fin, podríamos tener muchísimo más espacio expositivos si abriéramos la mano, digamos, a todos estos sectores. No lo no lo hemos hecho. Solamente con lo que es el pescado congelado nos hacen falta esos cinco o seis mil metros. Se dice que cada año se pierden veinte millones de euros por no tener esos 5.000 metros. 5.000 metros que cuestan menos de veinte millones de euros. De manera que ya estamos haciendo muy mal negocio.

Cumplimos veinticinco años de feria, veinticinco años de mucho trabajo para consolidar Conxemar como la una de las principales ferias de del planeta. Y este año más de cien países viene a ratificar lo que usted ha comentando, la demanda que existe en en todo el mundo prácticamente para estar para estar en Vigo. Cualquiera diría que la feria no tiene techo.

No. El techo lo pondríamos nosotros si no estuviéramos a la altura de las circunstancias. Es cierto que con el equipo que tenemos, con la trayectoria, hay veinticinco años detrás, detrás de esta feria, y hay que reconocer un trabajo muy bien hecho. Esto no se hace en dos años ni en tres. Para consolidar una feria a nivel mundial se pasa una vida y se pierde en en tres años. Que eso eso es lo malo. No tiene techo si empujamos todos juntos, si en la ciudad las administraciones y y los propios organizadores, nosotros, hacemos que siga funcionando como funciona y que haya más de cien países, como bien dices tú. Y podemos hacer un reto aquí, a quienes nos escuchan, para que piensen en cien países seguidos.

Es difícil enumerarlos.

¿Verdad? Yo lo he dicho y aún sabiendo los que tenemos en exposición es dificilísimo, es una representación enorme. Además este año tenemos muchísimos ministros de distintos países, bueno por supuesto viene Planas (el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación) a la inauguración de la feria al congreso, viene al cóctel del congreso, en el congreso tenemos ministros de Italia, de Namibia, de Angola, en fin, no quiero decirlos todos porque me voy a dejar alguno fuera y no quiero. Es impresionante la representación institucional internacional que tenemos.

Por eso le quería preguntar: por el Congreso Internacional fuera de Roma que organiza la FAO ¿Dónde coloca a Vigo con esta decisión? A Vigo y a Conxemar.

Pues mira, nosotros ya lo denominamos la semana Conxemar porque está teniendo tal repercusión el Congreso que ya están los hoteles llenos desde el fin de semana. Nosotros ya el domingo empezamos a recibir a los ponentes internacionales, todos de primer nivel. Y ya el lunes empieza la fiesta. Tenemos el congreso, tenemos el cóctel. Ese mismo día, si el tiempo nos lo permite, hay una actuación en la calle, de teatro, que como sabes, hemos apostado por la cultura este año. También hicimos un concurso de música. Cuando termine la feria podremos hacer la evaluación de todo lo que significa la semana. La semana de Conxemar, con todos los eventos en paralelo que estamos realizando con motivo del veinticinco aniversario. Estoy seguro que el año que viene será con motivo del veintiséis aniversario. Y el siguiente del veintisiete. Un paso muy importantes es que estamos haciendo actividades con los niños, actividades que promueven el consumo del pescado y y nos satisfacen de una manera extraordinaria. Entonces, la conjunción de ambas cosas tiene una vocación de permanencia tremenda, y de permanencia en Vigo.

Un desafío de los últimos tiempos siempre ha venido siendo el tráfico que se generaba a las puertas del Instituto Ferial. Se solucionó parcialmente el año pasado. Imagino que para este año ya dejará de estar en el debe de de la organización.

Corregido y mejorado. Nosotros lo hemos conseguido el año pasado con un plan de tráfico en el que colaboró la Policía de Vigo, la Policía local de Mos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Audasa, en fin, todo el mundo. O sea, una maravilla. Conseguimos ponernos todos de acuerdo y trabajar conjuntamente para tener aparcamiento en el aeropuerto, cortar la autopista, con un montón de voluntarios, señaléticas, en fin, organizamos un buen trabajo. Y lo hicimos los dos primeros días de feria. Creímos que el tercer día de feria no sería necesario. Mal creído. Mal creído. Por lo tanto, por eso digo aumentado. Como te dije antes esto no se hace en un año ni en dos. En los veinticinco años de feria se va aprendiendo. Este año lo hemos mejorado. Hemos puesto también el jueves dentro del plan de tráfico y hemos aumentado una hora antes y una hora después el corte de la autopista en beneficio de la fluidez del tráfico para las entradas y salidas de la feria. Con todo y con eso en momentos punta no va a funcionar como si vamos ahora mismo. Es imposible. Ahora, nada que ver que ver con aquella situación catastrófica que en un momento llegamos a tener.

Hay que advertir a quien quiera visitar Vigo en los próximos días y que no venga a Conxemar, que más vale que vaya posponiendo su visita porque están los hoteles que no cabe un alfiler. Otro de las aportaciones de Conxemar al tejido económico de la ciudad.

Sí, y aprovecho para transmitir una solicitud de colaboración. En Vigo hay 2.400 camas de hotel. Nosotros tenemos 26.000 visitantes. Esa tentación es fácil. Tirar de los precios hacia arriba. Esa no es la idea, no. Pernoctar en Vigo no es una opción. Desgraciadamente, no tenemos conexiones 0aeroportuarias suficientes. Si tú vas a una feria en Madrid, aunque seas de Berlín, puedes ir y volver en el día. Un señor de Copenhague tarda dos días en llegar a Vigo para venir a a nuestra feria. Y tiene que pernoctar aquí. Una vez que estás obligado a pernoctar ya no hay una ley de oferta y demanda. Si yo subo el pulpo, tú tomas calamares. Y si subo los calamares comes merluzas. Y si subo las merluzas, comes pollo. Pero si aquí subes las habitaciones, no puedes dormir en la calle. Le estás haciendo daño a la gallina de los huevos de oro. Pido responsabilidad, responsabilidad por parte de todos. Y debería haber alguna actuación que ayudase a esa responsabilidad de forma que colaboremos todos para que esas cifras fabulosas que te comentaba al principio de nuestra conversación puedan seguir teniendo lugar.