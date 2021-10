El Conselleiro de Medio Rural desdice a Caballero: "La Xunta apoya el anillo verde de Vigo"

Este viernes, el conselleiro de Medio Rural, José González, ha estado en Vigo supervisando los trabajos que se están llevando a cabo en el monte periurbano de Vigo. En concreto hoy han estado en el entorno de San Andrés de Comesaña. Durante su visita el conselleiro ha reiterado su apuesta por trabajar en el desarrollo de un monte periurbano en Vigo con el anillo verde como una de sus principales infraestructuras "en común" con el Ayuntamiento de Vigo, del que ha criticado su "falta de cooperación".

Estos trabajos que se desarrollan en el monte periurbano de Vigo, la Xunta de Galicia destina 1,4 millones de euros, con el objetivo de restablecer el valor de estos terrenos forestales arrasados por los incendios de 2017. En este contexto, ha explicado que se esta trabajando en distintos montes con "repoblaciones, cierres y eliminación de especies arbóreas que no eran convenientes". En concreto, ha detallado que parte de las obras, en montes vecinales mancomunados de Zamáns y San Andrés de Comesaña, ya han sido finalizadas. Mientras, el grado de ejecución de las demás actuaciones oscila entre el 28% en el caso de la mancomunidad de Valadares y el 53% en Coruxo.

"Hicimos toda la programación para ser capaces de que todas las actuaciones hechas de modo individual se puedan juntar en el monte periurbano de Vigo", ha explicado. A este respecto, ha apuntado que la figura de monte perirubano se recoge en el plan forestal 2021-2040 y ha resaltado la apuesta de la Xunta por que el de Vigo sea el primero que se desarrolle. Adicionalmente, ha agradecido la colaboración de los comuneros para restablecer el valor ambiental, económico y social de los montes de Valadares, San Andrés de Comesaña, Coruxo y Zamáns. Además, ha resaltado que "una de las actuaciones fundamentales" de los trabajos pasa por que permitan "proteger contra los incendios forestales" y ha recalcado que con este objetivo también se busca el desarrollo del anillo verde.

¿Qué pasa con el anillo verde?

Sin embargo, el titular de Medio Rural ha criticado que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmase que "no se hacía el anillo verde por culpa de la Xunta" pese a que su voluntad "está acreditada". Así, ha recordado que en abril envió una carta al regidor en la que le explicó que en esta fase de tramitación del anillo verde "no hace falta ningún informe" de la Administracióna autonómica. "Pero en aras de la cooperación y coordinación administrativa le remitimos dos informes de la Dirección Xeral de Defensa do Monte y la Dirección Xeral de Planificación y Ordenación Forestal para que se sintiese tranquilo de que apoyábamos el anillo verde", ha destacado. En este sentido, ha recalcado que estas valoraciones fueron emitidas "voluntariamente", "no eran preceptivas" e "informaban favorablemente".

Asimismo, José González ha remarcado que comunicó al alcalde "su intención de mantener una reunión inmediata para trabajar en común en el anillo verde como una infraestructura preventiva", dentro del concepto del monte perirubano que la Xunta quiere impulsar en Vigo. "También trasladé mi disposición a remitir por escrito cualquier apoyo necesario para que el anillo verde pudiese optar a fondos Next Generation", ha asegurado González, que ha insistido en que se reunirá con el regidor para abordar este proyecto cuando "quiera". En esta línea, ha afirmado que trasladó que la Xunta apoyaría una candidatura de esta actuación para captar fondos Next Generation y ha comprometido la aportación económica de la Administración autonómica "para tener el monte periurbano" en Vigo.

A preguntas de los medios, el conselleiro ha considerado que, para desarrollar el anillo verde, "no cree que la fórmula sea ir a expropiaciones", sino "trabajar en común", hacer un proyecto que "le guste" a todas las partes y "sacarlo adelante" en colaboración con los propietarios. Así las cosas, ha recalcado la importancia de que el Gobierno gallego, el Ayuntamiento y las comunidades de montes "vayan de la mano" para "desarrollar un monte periurbano a la altura de la ciudad", "protegido" con el anillo verde y "pactado entre todos".

