¿Cómo se vivirá el Carnaval 2021 en los municipios del sur de la provincia?

Este próximo martes, 26 de febrero, es festivo en Vigo, es el martes de Carnaval. Pero lamentablemente, esta celebración como ocurre con otros muchas otras tradiciones se suspende o se celebran de manera diferente debido a la pandemia. En la ciudad olívica y en la mayoría de ayuntamientos de Galicia, el carnaval se pasa de la calle a las casas y también a los colegios.

Aquí te contamos algunas actividades que tienen preparados los ayuntamientos del sur de la provincia. Toma nota.

Mos celebra su 'Carnaval en casa' con mucho "sentidiño".

La programación del Carnaval 2021 de Mos que será exclusivamente on line bajo el lema 'Carnaval en casa. El mejor Carnaval de Mos está en tu casa'.

El plato fuerte de este programa de actos y actividades será el I Concurso de Disfraces de Carnaval On line 2021 del Ayuntamiento de Mos. Los/las interesados/las en participar ya pueden enviar las fotografías de sus disfraces al correo electrónico entroido@concellomos.es y tienen de plazo para hacerlo hasta la medianoche del 12 a 13 de febrero. Los participantes de este concurso deberán poner en el correo electrónico sus datos: nombre, apellidos, dirección postal y un teléfono de contacto. Este concurso de disfraces va dirigido a todas las edades y pueden participar niños/las, adultos y familias- convivintes. La categoría de participación es única y los premios a los que se optan son 3 por cantidades económicas diferentes a canjear en establecimientos no esenciales del Ayuntamiento de Mos (librerías, tiendas de ropa, hostelería, peluquerías, centros de estética, floristerías, etc). El primer premio está dotado de 200 euros, el segundo de 150 euros y el tercero de 100 euros.

La elección de las personas ganadoras se hará mediante la votación de la población general y un jurado que se encargará de elegir las fotografías de los ganadores. Los criterios a tener en cuenta son la originalidad, la puesta en escea, lo que transmite la escenografía... Las fotografías se publicarán en la página de Facebook del Ayuntamiento de Mos el domingo 14 de febrero. El plazo de votación comenzará el mismo día de la publicación de las fotos en las redes sociales y se podrá dar “MeGusta” en la red social a lo largo de los días 14, 15 y 16 de febrero.Los ganadores se darán a conocer el miércoles 17 de febrero por la tarde en una publicación en la página web del Ayuntamiento, y en el Facebook del Ayuntamiento.

El resto de la programación incluirá desde talleres de cocina típica de Carnaval, hasta retos en la red social Tik Tok, talleres infantiles de manualidades, ajedrez, lógica y pintacaras... etc. Para la realización de los talleres de pintura de caras se cuenta con la colaboración del Ciclo Superior de Educación Infantil del Colegio Hogar, que hará el vídeo de los maquillajes.

Redondela no quemá O Meco como mensaje de fuerza, unidad y esperanza.

Las actividades del Carnaval en Redondela se adaptan a la nueva realidad y se itra de imaginación y de las nuevas tecnologías para que, a pesar de la pandemia, esta celebración siga siendo una de las fiestas grandes de Redondela. Por primera vez en la historia del Carnaval de Redondela, O Meco presentará dos novedades. Por una lado, cambia la sátira por un mensaje a la ciudadanía de fuerza, unidad y esperanza luego de un año de pandemia. Y por otro, por primera vez en el Carnaval de Redondela y debido al carácter permanente del mensaje que quiere transmitir, O Meco no será quemado y por eso fue confeccionado con materiales duraderos y será colocado en un lugar bien visible.

Además, la tradicional petición del carnaval, a través del meco, es poner fin al virus. "Que escape de aquí y de todo el mundo. Él es el enemigo único, la razón que nos obliga a estar unidos como pueblo. Por eso quixe-me los representar nuestras peticiones con una figura de tradición, para trasladar esa imagen de unidad, fuerza y esperanza”. El meco de este Carnaval 2021, atípico pero capaz de hacerle frente a toda cuanta circunstancia adversa se presente, refleja por lo tanto un año sin fiestas, sin tradiciones; un año de aislamiento de soi-dad, de tristeza, de no poder juntarnos con los amigos y los familiares.

Tui invita a celebrar el Carnaval desde casa y compartirlo en las redes sociales.

Como en otros casos, debido a la situación de pandemia, en Tui no habrá actividades presenciales para la celebración del Carnaval. Desde el Ayuntamiento invitan a todos los vecinos a celebrar esta festividad tan tradicional en casa y compartir las fotografías en las redes sociales. De este modo, se quiere mantener viva esta celebración aunque tenga que ser en el domicilio y solo con las personas convivintes.

La idea es que los vecinos se saquen fotos con sus disfraces y compartan las imágenes en las redes sociales con la etiqueta #EntroidoTui. Además, el Gobierno de Enrique Cabaleiro quiere también recordar las celebraciones del Carnaval y por eso se invita a compartir también fotografías de años pasados. El Concello quiere también agradecer a todas las comparsas que cada año participaban en el desfile - concurso de Carnaval que tenía lugar en la ciudad, con la esperanza de que el próximo año se pueda retomar esta actividad.

En Pazos de Borbén, el Carnaval se celebra en el cole.

Por otro lado, en el Concello de Pazos de Borbén la celebración del Carnaval se vive este 202 de manera virtual con la ayuda de los centros escolares del municipio. Un evento que todos los años se realizaba en el salón de actos municipal y que este año, para evitar aglomeraciones, se llevará a cabo a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.

Así, a partir de las 10:30 horas de este viernes, 12 de febrero, los pequeños se conectarán desde sus aulas para participar activamente en cada uno de los espectáculos. El primero será un cuentacuentos de títeres titulado “Godofredo y el Caballero Rojo”. Una historia sobre un niño que se propone ser Caballero de la Mesa Redonda y durante su aventura aprende los verdaderos valores de la caballerosidad, el honor y la sinceridad. Del mismo modo, a partir de las 11:30, los alumnos asistirán a un espectáculo de magia en directo en el que podrán interactuar con el mago para realizar un amplio repertorio de trucos y juegos con cartas, pelotas y objetos de todo tipo.

La iniciativa está abierta a los alumnos del Curros Enríquez, escuela Infantil de A Galeriña y los usuarios del centro ASPAVI. La concejala de educación, Blanca Míguez, destacó que “la pandemia está siendo muy dura para todos y los niños no están exentos. No nos sobran cosas que celebrar y por eso es importante que por lo menos ellos puedan disfrutar de la celebración tan querida como el entroido, aunque sea por internet.”, finalizó la edil

Gondomar aplaza su carnaval hasta julio.

Por otro lado, como ya te hemos contado por aquí, el ayuntamiento de Gondomar pospondrá la celebración del Carnaval hasta el verano. La previsión es organizar el desfile y la verbena el sábado 17 de julio, coincidiendo con la semana grande de celebración de las fiestas patronales de San Benito. “Es una celebración muy arraigada en nuestro municipio. Ahora no puede ser pero no el optimismo es importante mantenerlo así que confiamos en que el mes de julio podamos recuperarla y celebrarla”, manifiesta el alcalde Paco Ferreira