Caballero: "Si la Xunta me traspasa la competencia y los recursos (de vivienda) me encargo yo"

Vigo tiene un problema con la vivienda, como llevan advirtiendo mucho tiempo diferentes colectivos y partidos políticos en la ciudad, y como acaba de poner de manifiesto el portal especializado Idealista, según el cual los precios del alquiler en la ciudad olívica, de 10,2 euros el metro cuadrado, son los más altos de Galicia.

Cuestionado en los micrófonos de COPE por este asunto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha responsabilizado de esta situación a la Xunta de Galicia.

"¿Y por qué la Xunta dice que no? ¿Que el alquiler no sube? Porque la Xunta fue quien dijo que no quería zona tensionada en Vigo. Dijo que no era cierto que se necesitara. Incluso dijo: no, que sea el Ayuntamiento el que lo diga. Pues parece ser que la Xunta no sigue mucho lo que sucede en Vigo. Porque la obligacion de la vivienda y la competencia la tiene la Xunta de Galicia", ha dicho el regidor.

"Me encargo yo"

Caballero, fiel a su estilo, ha lanzado un reto: "Si a mí me traspasan esa competencia y los recursos que le da el Gobierno de España me encargo yo".

El primer edil vigués ha asegurado que no piensa permitir que la gente joven no pueda comenzar una vida independiente por carecer de recursos suficientes para alquilar una vivienda.

"Y por eso yo quiero abaratar de forma muy importante los alquileres. ¿A través de qué? A través de vivienda pública para gente joven. Co alquileres asumibles, y este es el plan con el que tenemos que avanzar para distensionar los alquileres en la ciudad de Vigo, pero me sorprende que la Xunta haya dicho hace 15 días que no tienen ninguna constancia de que Vigo tenga que ser una zona tensionada", ha dicho el regidor.

Lo cierto es que Caballero prometió 15.000 viviendas sociales ya en 2008, recién llegado a la alcaldía y el bagaje actualmente en esa materia es más que escaso. Entretanto, las viviendas vacías en la ciudad rondan las 20.000, según distintas fuentes, y las viviendas de alquiler turístico no han dejado de crecer, hasta el punto de duplicar las que existen en alquiler.