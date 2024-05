45 años de Elepé, la tienda de Vigo que sobrevivió a Spotify

El año en que Elepé abrió sus puertas, Pink Floyd publicó 'The Wall'; Led Zeppelin, su mítico Led Zeppelin IV; Fletwood Mac sacó al mercado 'Rumours' y The Eagles lanzó 'Hotel California'. Era 1979 y hoy, en 2024 este céntrico establecimiento vigués cumple 45 años, fecha que celebra, como celebró los 33, en referencia a las RPM de los vinilos de siempre y todavía de hoy.

Por el camino llegó el boom de los CD, del iPod, de YouTube y de Spotify, auténticas revoluciones en el mercado de la venta de música que acabaron con muchos pequeños comerciantes. En Vigo hay varios ejemplos, aunque no es el caso de Elepé, que se mantiene en su sitio y como una referencia para todos los melómanos de la provincia. ¿La receta? La ha contado en Cope su dueño, Suso Hidalgo.

"Mucha dedicación, mucho amor por el trabajo y un poco de suerte también. Y vivir en una zona en la que se consume bastante música. No sólo en Vigo sino en todos los alrededores. Aquí a Vigo viene gente de O Morrazo, del Condado, de Portugal, eso es lo que ha ayudado un poco: mucha afición a la música", explica Suso.

Spotify no es un enemigo

Suso distingue a los coleccionistas, "una cosa más obsesiva", y a los aficionados, y no le pone pegas a Spotify, una aplicación de la que cualquiera pensaría que le roba potenciales clientes a las tiendas de música como la suya.

"El Spotify no es un enemigo de las tiendas. En realidad, lo que hace es que no tengas que desprecintar los discos para que los escuche la gente porque ya saben lo que vienen a comprar porque lo escucharon antes. Entonces se convierte más que en un enemigo en una herramienta que ayuda a la gente a decidir qué es lo que quiere comprar. A la que compra, claro", explica este veterano vendedor de discos, que ya sabe que quién no acostumbra a comprar música difícilemente lo hará en el futuro.

Discos más vendidos

Los discos que más veces han salido en una bolsa de su tienda, los tiene claros: "Yo creo que el que más he vendido con mucha diferencia es el 'Good Mama' de The Soul Jacket, tanto en CD como en vinilo, y probablemente alguno de los de Siniestro Total; el 'Nevermind' de Nirvana, el 'AM' de Arctic Monkeys... Hay una serie de discos que están siempre ahí y que no para de venderse".

pero Elepé vende también entradas para conciertos en toda Galicia. Y lo hace desde mucho antes de que existiesen las plataformas online tan en boga en nuestros días. Las que más ilusión le hizo vender, "es la leche", fueron las del concierto de The Rolling Stones en Balaídos en 1998.

Por Elepé, por su puesto, han pasado infinidad de bandas y de músicos, pero el recuerdo de Suso es siempre para los artistas locales.

"Ha sido mucha la gente la que ha pasado, con algunos hemos matenido charlas interesantes, otros han pasado y nos sabíamos ni quienes eran, hemos comido con algunos, pero bueno, con los que más hemos tenido relación es con la gente de aquí. Siempre hemos estado intentando ayudar a las bandas locales, Vigo es una ciudad con una cantera de músicos impresionante", explica.

El presente

¿Y qué es hoy Elepé? ¿En qué se ha convertido esta tienda señera en Vigo la provincia de Pontevedra? "Elepé hoy es un negocio que llevamos mi mujer y yo y es como ir a Cheers o algo así. No lo tengo que decir yo pero es como una institución en la ciudad", afirma.

"Raro es la gente que no conoce Elepé a día de hoy. Puede ser porque no ha consumido música nunca. Tratamos de ser un negocio de barrio de toda la vida, sin demasiadas pretensiones. Lo que pretendemos básicamente es sobrevivir haciendo lo que nos gusta", afirma.

Suso se ha presentado a una entrevista con un parche en la chaqueta de la banda ZZTop, pero se niega a que eso le encasille, como es de suponer en un hombre que vende discos.

"Me gusta de todo. Mi música favorita puede ser la más cercana al blues y al rock, pero bueno, el abanico es muy grande. Tambnién me gusta el Funky, el Soul, el Jazz... La música buena es buena y punto", afirma.

Y con este axioma parte Suso Hidalgo de nuevo hacia su negocio con la esperanza de que dentro de un lustro pueda celebrar el medio siglo de vida, aunque no haya discos de 50 RPM.