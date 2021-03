Acercarte al velero más grande del mundo te puede salir caro

Duelo de titanes el la Ría de Vigo con la presencia de dos grandes barcos, de los más importantes del mundo. Por un lado el yate Azzam, propiedad del presidente de Emiratos Árabes Unidos, que estará aquí durante los próximos tres meses para realizarle trabajos de reparación. Y por otro el Sailing Yacht A, el velero más grande del mundo, que pertenece a un magnate ruso y que llegó a la ciudad olívica, o más bien a su Ría para refugiarse del mal tiempo.





Más de 1.000 millones de euros sobre las aguas de Vigo.

Así es. Las aguas viguesas nunca antes habían sido tan caras. El yate Azzam, pertenece al jeque Jalifa bin Zayed al Nahayan. Pese a que llegó a la ría de Vigo este lunes, no será hasta este martes, 30 de marzo, cuando atraque. Consignado por Joaquin Davila y Cía (desde 1917). En Cope Vigo, hemos podido hablar con Pablo González, que es responsable de comunicación y marketing de este grupo. Nos ha explicado que estos trabajos se van a realizar en el astillero Freire. "Van a hacer unos cambios en los sistemas de comunicación", aseguró.

Este barco cuesta alrededor de 600 millones de dólares y para su atraque es necesario también el trabajo de los buzos para controlar que no llegue a tocar el muelle. Pablo González confesaba que ya no es el valor del barco, "si no lo que lleva en su interior, que puede superar su valor". Reconoce también que mantener un barco así es muy costoso. "Es una joya", destacó.

El barco,navega bajo bandera de Emiratos Árabes Unidos, se contruyó en 2013 y cuenta con 181 metros de escolara, 22 de manga y 4,3 de calado.

Incidente costoso. Dañado el velero más grande del mundo.

El Azzam coincide en la Ría de Vigo con el Sailing Yacht A del que ya hemos hablado en Cope Vigo. Es el velero más grande del mundo, propiedad del empresario ruso Andrey Melnichenko. La presencia de ambos ha despertado mucha curiosidad. "El hecho de que coincidan estos dos barcos en Vigo hacen de la ciudad olívica un referente mundial", señala Pablo González. "Qué Vigo se convierta en destino de este destino de este tipo de mega yates es turismo, es dinero para la ciudad y ponen a Vigo en el mapa náutico", añadió. Cómo anécdota, en este barco, que se adentró en nuestra Ría para refugiarse del mal tiempo, van abordo 46 personas....y tiene 10 cocinero.

La noticia negativa en relación a este barco se la lleva el propietario de un velero (de tamaño más normal) que sin quererlo, por accidente, terminó acercándose de más al Sailing Yacht A provocándole un rascazo que puede costar miles de euros. "No deja de ser un mal trago para las dos partes. El velero no entiende esta falta de cuidado. Y a la persona que chocó le va costar dinero, a su seguro si lo tiene y de lo contrario a él", apunta Pablo González. Se calcula que este accidente puede costar miles de euros. La curiosidad mató al gato y además puede costarle mucho dinero.

