Abel Caballero evita responder si está garantizada la seguridad tras las denuncias de los Bomberos de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha eludido este viernes pronunciarse sobre si puede garantizar la seguridad en la ciudad tras las denuncias de los bomberos sobre la falta de personal y los "riesgos" que ello comporta, y se ha remitido a un comunicado enviado por el gobierno local en las últimas horas, en el que se niega que se haya puesto "en riesgo" la seguridad de estos funcionarios públicos.

En una comparecencia de prensa, el regidor ha sido cuestionado por los medios de comunicación acerca de las denuncias de los bomberos, escenificadas hace unas horas por todos los mandos operativos del servicio y, ante la pregunta de si se estaban cubriendo los efectivos mínimos en los parques de la ciudad y si podía, como alcalde, garantizar la seguridad en Vigo, se ha limitado a responder: "Te remito a la nota que sacamos ayer". Ante la insistencia, Caballero ha repetido que se remitía a esa nota. "Estoy contestando y diciendo que me remito a esa nota. Ésa es mi respuesta", ha zanjado.

Denuncias de los Bomberos de Vigo

Los mandos operativos de Bomberos de Vigo comparecieron este jueves ante los medios para denunciar que la falta de personal está poniendo en riesgo su seguridad y la de los ciudadanos. Así, trasladaron que el número mínimo de 20 efectivos se cumple excepcionalmente, de hecho nunca se ha alcanzado en lo que llevamos de verano, y se ven obligados a no acudir a ciertas intervenciones por su incapacidad operativa.

La respuesta del gobierno local, a través de un comunicado, ha sido negar el "riesgo" para este colectivo, y asegurar que su formación es la establecida en la Oferta Pública de Empleo. Asimismo, el Ayuntamiento aseguró que no ha recibido por parte del Comité de Personal ninguna propuesta de organización de este servicio, que la plantilla está compuesta por 134 personas aunque hay una merma "puntual" y que la incorporación de nuevos efectivos es "constante". En el comunicado, no obstante, no se hace alusión a si se cumplen los efectivos mínimos establecidos para cada turno ni a si está comprometida la seguridad para la ciudadanía.