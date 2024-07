Visto para sentencia el juicio a Hugo Mallo por presunto abuso sexual

El juicio que tuvo lugar este jueves en el Juzgado de lo Penal 19 de Barcelona ha quedado visto para sentencia. Sobre la mesa, la denuncia de una chica que acusa al exjugador del Celta de haberle tocado los pechos sin su consemiento. Los hechos tuvieron lugar, supuestamente, el 24 de abril del año 2019. En los prolegómenos de un Espanyol - Celta de Liga en el estadio de Cornellá Prat.

Según la versión de la chica, tras el habitual pasamanos previo al inicio de los partidos, el '2' celeste se acercó a ella, que iba con el disfraz de periquita típico del conjunto catalán, y que Mallo aprovechó para meter la mano bajo la ropa y manosear sus senos. En su declaración, aseguró que "esas manos no fueron a mis manos, sino a mis pechos", según recoge Europa Press. Añadió también que insultó al jugador y que intentó apartarlo.

En su declaración, Mallo indicó que en aquel momento "no estábamos para bromas", en clara referencia a la situación clasificatoria del Celta. Esa temporada, el equipo peleaba por salvarse y se acercaba el tramo final del campeonato. "El momento era delicado para nosotros", comentó Mallo a las preguntas del ministerio fiscal, añadiendo que "cuando me lo dijeron pensaba que era una broma".

Ya cuando se hizo pública la noticia, el jugador aseguró al Partidazo de COPE que las imágenes hablaban por sí solas y que no había indicios de que hubiese cometido los hechos que se le imputan.

Una supuesta broma con Rubén Blanco

Poco después de conocerse la noticia, corrió como la pólvora el rumor de que el portero Rubén Blanco y el propio Hugo Mallo habría apostado en el vestuario, antes de saltar al campo, que el entonces capitán del Celta no sería capaz de tocarle los pechos a la mascota del Espanyol. El guardameta también negó los hechos e indicó que no notó nada extraño durante los saludos protocolarios y que no escuchó los insultos de la agredida.

La acusación particular y la Fiscalía piden 24 meses de multa por un delito de abuso sexual, mientras que la defensa de Mallo alega que los acontecimientos no han sucedido y que debe quedar absuelto.