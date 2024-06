Terminada la temporada en el Celta, todos los ojos se centran en la confección de la plantilla 24-25. Y el primer tema candente es el del futuro de Renato Tapia en la entidad olívica, toda vez que su contrato remata el 30 de este mes de junio. El mediocentro fue convocado por su selección, Perú, para la Copa América y sus amistosos previos. Pero tras ser de la partida en un duelo ante Paraguay, la sorpresa saltó este martes. Por medio de un comunicado en sus redes, Tapia informaba de que no viajaría con la rojiblanca a Estados Unidos para el partido ante El Salvador y la disputa del campeonato de selecciones sudamericano. El motivo, no poner en riesgo su integridad física en un momento en el que su futuro está en el aire. Revela que conversó con el presidente de la Federación en busca de que le aseguraran en caso de lesión y pese a no recibir una solución decidió jugar ante los guaraníes. Ahora ante la falta de garantías toma un camino más firme.

Garcés ve difícil retener al jugador

Recordemos que el Celta no ha anunciado nada relativo al futuro del centrocampista, aunque el director deportivo Marco Garcés reconoció que era complicado retenerlo por las ofertas recibidas. Los rumores hablaban del interés del Girona, revelación de la Liga, por contar con el peruano para el próximo curso en el que disputarán la Champions League. Osasuna o Getafe son otros de los clubes que han salido a la palestra. En la despedida de la temporada en Balaídos ante su afición, Renato se dirigió a los aficionados como uno de los capitanes y en lo que algunos interpretaron como un mensaje de despedida.

Hoy en Deportes COPE Vigo charlaremos con el padre de Renato, Luis Tapia, desde las 15.30 horas. Como se puede escuchar en esta noticia, Luis opina que "si la cosa está estancada o no hay oferta, debe ser por la falta de una oferta formal o un ofrecimiento que satisfaga a Renato".