El proyecto de As Celtas comienza a tomar forma

El proyecto del RC Celta para el fútbol femenino va poco a poco dando sus primeros pasos. As Celtas nacía hace algunas semanas tras el compromiso de la presidenta Marián Mouriño para su creación. La primera temporada el club vigués contará con un primer equipo en Tercera RFEF (la cuarta categoría nacional) y con numerosos equipos de cantera, entre ellos un filial, un cadete y un infantil.

A Madroa será la sede de As Celtas cuando se finalicen las obras que ya se están realizando. Ya sabemos que la entrenadora del plantel absoluto será una Vicky Vázquez, presentada hace algunos días. Y también conocemos a la primera jugadora celeste. Se trata de Ana Toubes Opazo, nacida el 15 de enero de 2004 en Ourense. La delantera es internacional por España en categoría sub 16 y sub 17 y tiene pasado en el Pabellón de Ourense, el CD Valladares y la UD Mos, precisamente el club con el que los celestes han llegado a un acuerdo para ocupar su plaza en la categoría.

Lara Martínez, la siguiente pieza del puzle

La siguiente en anunciarse será Lara Martínez, futbolista nacida en el 2000. Lara sufrió una grave lesión de la que ya está recuperada y ha pasado por Atlántida de Matamá, Interrías, Friol, Real Unión de Tenerife y Lleida. Estas dos primeras incoporaciones ya habían quedado desveladas en un vídeo promocional celtiña con motivo de su nueva equipación y en el que acompañaban a jugadores del primer equipo masculino y el filial de la Primera RFEF.

Lóstrego y Sárdoma podrían ser otro de los caladeros de As Celtas, que aunque reconocen que miraran también lejos de nuestra comunidad, quiere nutrirse de jugadoras gallegas y en especial de la zona viguesa.