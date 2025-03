Un nuevo escándalo, que afecta a Vigo, salpica al fútbol por las sedes del Mundial 2030

Faltan cinco años, pero el Mundial que va a organizar España está escribiendo sus páginas más oscuras en estos meses, cuando solo se están eligiendo las ciudades que serán sede. El diario El Mundo publica hoy en sus páginas dos documentos en los que se especifican las puntuaciones recibidas por las distintas sedes candidatas a albergar partidos del Mundial del año 2030. En el primero de ellos, Balaidos cierra la lista, en la decimoprimera posición, con un baremo de 10,2004 puntos, en función de distintas variables. En una lista posterior, según esta información pasadas solo 48 horas de la primera, Vigo se queda fuera en favor de Anoeta, en San Sebastián, cuya nota ha aumentado en algunas décimas, las suficientes para superar a la ciudad olívica. La reacción del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, no se ha hecho esperar. El primer edil lleva meses reclamando que las actas de puntuación de la RFEF se hagan públicas, algo que hasta la fecha no había sucedido.

Caballero exige a Louzán explicaciones urgentes sobre quién y cómo tomó la decisión sobre ese cambio de última hora en las sedes. "No me fío nada" dijo el alcalde, que insistió en que el actual presidente estaba informado de los listados de estadios, aunque lo negara en declaraciones a los medios. Antes de tomar medidas, Caballero esperará las explicaciones de la RFEF ante un asunto "gravísimo" y recuerda que Rodríguez Uribes, por parte del CSD, consideró que Vigo merecía ser sede por méritos objetivos.

LAS EXPLICACIONES NO CONVENCEN a la alcaldía

El edil vigués se pregunta quién realizó el segundo listado de estadios y por qué se produjo ese cambio en el último momento. Critica la "opacidad y el oscurantismo de la RFEF que vengo denunciando desde hace un año" y supone que quisieron dejar a Vigo fuera del Mundial 2030. Por último relató la falta de explicaciones lógicas de dejar fuera a Balaídos. Ni por financiación al tener el Ayuntamiento deuda cero, ni por no ir de la mano de la Federación Gallega de Fútbol (como afirmó el vicepresidente de la autonómica) al no ser este un criterio, ni tampoco por falta de aforo; ya que al igual que otros recintos Vigo presentó un proyecto de reforma para alcanzar los 43500 espectadores. También criticó las palabras del vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, que explicaba la decisión por la falta de influencia del gobierno local, otro criterio no reflejado en las bases.