Los números de Benítez en el Celta comparados con otros técnicos cesados en Vigo

El empate del Celta en Cádiz y la forma en la que se produjo ha dejado una sensación de profundo malestar en el celtismo. Y cómo casi siempre en estos casos las iras se centran en el entrenador. Un Rafa Benítez al que solamente parece sostener en el banquillo el alto coste económico de su cese. De hecho, un rápido vistazo a las estadísticas de los últimos técnicos celestes en ser despedidos, nos permite extraer varias conclusiones.

Ahora mismo, los números del Celta de Benítez son de 21 puntos en 26 jornadas, lo que se traduce en 0.81 por partido. Además saca 3 puntos al descenso y su average general es de -10 (29 goles a favor y 39 en contra). Únicamente el histórico pobre rendimiento de Cádiz, Granada y Almería evitan que los vigueses estén en puestos de descenso. Un conjunto indálico que es el próximo rival en Balaídos, este viernes desde las 9 de la noche.

Estudiando las seis últimas temporadas del Celta, encontramos a dos entrenadores que fueron despedidos con números mejores que los que acumula el técnico madrileño. Antonio Mohamed fue destituido en la jornada 12 de la 18-19 cuando sumaba 14 puntos, tenía +2 de average y sacaba 4 puntos al descenso. Es decir, sumaba 1,17 puntos por partido frente a los 0,81 de Rafa. Datos por los que se daría cualquier cosa en el celtismo a estas alturas. Y también el Chacho Coudet dejó a los olívicos con mejor bagaje, ya que en la jornada 12 del curso pasado acumulaba 11 puntos, alcanzando los 0,92 por encuentro. Es cierto que su diferencia de goles y su distancia al descenso eran más preocupantes, con -11 y solo un punto de renta. Pero, hay que resaltar que quedaban 24 jornadas por delante y no las 12 que afronta ahora el club presidido por Marian Mouriño.

Tres entrenadores, muy cerca de los malos números de este Celta

Y registros muy similares a los del actual míster cosecharon 3 técnicos cesados en las últimas temporadas. Miguel Cardoso tomó el testigo de Mohamed y dirigió al Celta 14 duelos, hasta la fecha 26 del campeonato. En ese tiempo sumó 11 puntos con -10 de diferencia de goles. Un guarismo de 0,79 por encuentro muy parejo al de Benítez y que dejaba a su equipo apenas dos unidades por encima del descenso. En la 19-20, Fran Escribá fue despedido en la jornada 12 y habiendo sumado apenas 9 puntos, o 0,75 por encuentro si preferimos. Su equipo estaba a dos puntos de la permanencia y estaba en -9 en el general. Por último, Óscar García Junyent fue cesado en la novena jornada de la Liga 20-21 habiendo sumado 7 puntos (0,78 por partido), con 9 goles de desventaja en el average y empatado con los puestos de descenso, aunque no en ellos. Como ven, números muy similares a los de Rafa y con mayor margen de temporada por delante, o el mismo en caso de Cardoso.

Repasados los datos, el partido ante el Almería es una nueva reválida para el técnico del Celta. En el club no se plantean su cese pero una derrota ante un Almería que no ha ganado en 26 jornadas podría precipitar los acontecimientos. Los números, está claro, ya no salen.









