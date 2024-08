Claudio Giráldez ha repasado hoy la actualidad de suCeltaa una semana del comienzo de la Liga y en la previa de visitar mañana en Londres al West Ham. El conjunto de la Premier será el último rival de pretemporada desde las 4 de la tarde. El entrenador de Porriño ha revelado las bajas seguras para el duelo del delantero Tasos Douvikas por molestias en el recto y Guaita por sus problemas de hombro. El meta ha mejorado mucho de ese percance según cuenta el porriñes que se llevará a Inglaterra a "23 jugadores como en un partido de Liga normal y viajará Ilaix al que queremos ver unos minutos". Insistiendo en la lesión de su, a priori, portero titular reconoce que "no es un tema preocupante y confío en que llegue a la primera jornada".

Sobre el estado general de su equipo, bromeó con que les quedan "6 o 7 días para estar al nivel que quiero" y ve el partido de este sábado como "una buena prueba ante un rival exigente". Se mostró contento y satisfecho Claudio con el trabajo veraniego pero no con el número de jugadores en plantilla, ya que son "demasiados así que la plantilla no está cerrada y falta algún perfil por completar aunque estoy tranquilo". No desveló las posiciones a reforzar porque "se encarecen y no vamos sobrados". No quiso Giráldez comparar la plantilla del pasado curso con la actual y cree que se verá con el comienzo de la temporada oficial.

Alfon y Carreira se quedan en el primer equipo

Sobre el número ideal de futbolistas en plantilla, quiere mínimo 22 pero no es una idea fija para el de Porriño. Y fue muy tajante con que no saldrán en el mercado ni Alfon ni Carreira. Volviendo al test ante el West Ham lo ve como "una buena prueba". Analizó el míster el fichaje de Moriba, "un jugador con talento, recorrrido, experiencia y personalidad". No ha puesto pegas por tener que realizar una pretemporada con demasiados futbolistas a sus órdenes y reveló que tiene ganas del debut ante el Alavés (para el que ya está todo el papel vendido) y delante del celtismo. Espera Claudio "un año muy bueno".

Centrándose en nombres propios, explicó que Mingueza es un jugador polivalente y por eso tuvo minutos en el mediocampo. Y sobre el ya recuperado Aidoo lo ve "bien, dando pasos, tenemos que ir con cuidado pero ha tenido buenas sensaciones" y destacó la importancia de su sonrisa en el vestuario. No le preocupa el nivel de los centrales sino la mejora conjunta en ataque y defensa. Cree que hubo "partidos que hemos defendido bien y otros mal". Y en cuanto a las posibles salidas de Kevin y Paciencia recalcó que "todos los jugadores saben mi opinión" y prefiere centrarse en la primera jornada y analizar al cierre de mercado de fichajes.

Dejó claro que el once de mañana no tiene que ser el titular ante el Alavés e insistió en que Ilaix puede dar profundidad en espacios grandes a la hora de la transición. Por último, habló de Borja Iglesias sin compararlo con un Larsen al que deseó suerte. "Borja juega bien de espaldas y tiene presencia en área y encaja en el vestuario", resume Giráldez sobre el santiagués.