Estreno y victoria para Jessica Bouzas en la Central de Wimbledon

Jessica Bouzas sigue haciendo historia. A sus veintiún años, la tenista está escribiendo con letras de oro otra gran página para el tenis gallego. Ayer debutó en Wimbledon, el torneo de hierba más prestigioso del mundo, y lo hizo con una sonada victoria ante la número seis del mundo y actual campeona de la prueba londinense. La checa Marketa Vondrousova claudicó ante el empuje de la arousana, que salió concentrada y queriendo arrasar desde la primera bola para acabar imponiéndose por 6-4 y 6-2.

"This is one of the most important moments of my life"



Jessica Bouzas Maneiro describes the feeling of winning on Centre Court ??#Wimbledonpic.twitter.com/PmIy5MBkcp