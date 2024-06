Un cuarto de siglo en la élite: la sufrida historia del Balonmán Cangas

En todas las familias se viven momentos buenos y momentos malos. Pero al final no deja de ser una familia. Y eso sucede cada día en el Balonmán Cangas Frigoríficos do Morrazo. Con sufrimiento, como casi todas las temporadas, el equipo ha sido capaz de certificar su permanencia en la Liga ASOBAL. Derrotó en la final a doble partido al San Pablo Burgos, haciendo valer la renta de doce goles conseguida en el partido de ida, a pesar de la derrota sufrida en O Gatañal en la vuelta.

Tras el partido, un emocionado Nacho Moyano atendió a los medios de comunicación. Nacho es visceral, pero sobre todo es un hombre honrado, y por eso se ha ganado el cariño de todo el mundo en Cangas. Para nadie pasa desapercibido, porque con todos se para y a todos atiende. Vino de Madrid y ya parece uno más del pueblo. "Lo primero es felicitar a este club, porque no es fácil mantener al equipo en la élite, pero tiene mucho mérito", aseguraba Moyano al borde de romper a llorar.

"El sentimiento de mierda que teníamos todos me llevó en algún momento a plantearme el tirar la toalla. Gracias al vestuario porque no me dejó, y gracias al club por su apoyo al cien por cien", dijo el técnico entre lágrimas. El pabellón de O Gatañal vivió una tarde de fiesta con la permanencia en el bolsillo. Desde ya, a planificar la próxima temporada.

?????????? @ASOBAL !!!! ??



??Permanencia certificada en casa, unha máis e xa van…

?????????????????????? ???????????????? ???? ?????????? ??



?? 5º equipo histórico e temos corda para rato ??



Loitamos e vencimos, isto vai por vós afección ???? #AtaOFinal#ÉunSentimento?? pic.twitter.com/7ipTGIA8ja — Balonmán Cangas (@balonmancangas) June 9, 2024