Diego Garrocho: "Un buen maestro es aquel que inspira con su ejemplo y no sólo con lo que enseña, sino sobre todo con aquello que hace"

Esta es una cuestión esencial, especialmente dentro del ámbito educativo.

De hecho, haz la prueba: si visitas la web de cualquier colegio y revisas su proyecto educativo, verás que todos los centros, sin excepción, presumen de formar personas y de educar en valores. Pero claro, tenemos que preguntarnos si eso es realmente posible. ¿La ética se adquiere a través de los libros o del currículo escolar y universitario, o es algo innato? Ya te adelanto que no hay una respuesta sencilla.

De hecho, Platón dedicó uno de sus diálogos más célebres, el Menón, a esta cuestión. La virtud no se puede enseñar, seguro, como se enseña el teorema de Pitágoras o los buenos modales en la mesa, pero tampoco podemos renunciar a transmitir a las nuevas generaciones aquellos principios que consideramos valiosos. Leer a Kierkegaard no nos hace mejores. Y no estoy seguro de que conocer el imperativo categórico al dedillo nos haga más justos ni moralmente más sólidos.

Aristóteles subrayó que uno de los grandes dilemas de la ética es precisamente este: al ser una disciplina práctica, no basta con conocer la justicia. El objetivo final sería transformarnos por completo hasta adquirir una segunda naturaleza que nos lleve a obrar justamente.

Pero ¿cómo lograrlo? Es muy difícil decirlo, pero creo que hay un principio clásico que sigue siendo válido: el ejemplo y la imitación. No estoy seguro de que la virtud pueda enseñarse, pero sí creo, por el contrario, que puede contagiarse. Yo, al menos, me eduqué tratando de imitar a aquellas personas y a aquellos profesores que consideré dignos de emulación.

Así que, además de leer muchos libros y estudiar tratados de ética en la escuela, busquemos modelos y sigámoslos. Un buen maestro es aquel que inspira con su ejemplo, y no sólo con lo que enseña, sino sobre todo con aquello que hace.