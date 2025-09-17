El Celta estará solo en Vallecas

Se ha convertido en habitual, cada vez que juega el Celta, de ver llena la grada visitante en cualquier estadio que se encuentre lejos de Vigo.

Desde hace varias temporadas, la afición del Celta se mueve en gran número para arropar a su equipo. Da igual la distancia que separe el estadio en cuestión con la ciudad olívica. Siempre hay una prenda celeste en la grada.

La temporada pasada, el último desplazamiento dejó perplejo al mundo del fútbol cuando miles de seguidores se fueron a Getafe para animar al Celta en el Coliseum, en una cita para el recuerdo colectivo, ya que en ese partido se consiguió la clasificación para la Europa League.

Sin embargo, la imagen no sé repetirá este domingo. Rayo Vallecano y Celta se enfrentan alas 14 horas, y el viaje es goloso para los adeptos celestes, por ser uno de los más próximos y porque hay tiempo para regresar a casa tras el encuentro.

Pero LaLiga le ha dicho al Rayo que la grada visitante no cumple con los estándares básicos para poder recibir a la afición foránea, con lo que no podrá haber seguidores en esa grada.

Por ello, el Celta, por primera vez en mucho tiempo, no sentirá el calor de los suyos ante el equipo madrileño. Pero son muchos los que se quitarán esa espina viajando a Stuttgart, donde el equipo debutará el día 25 en esta edición de la UEFA Europa League.