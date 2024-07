"Mi única opción era quedarme aquí". Así de tajante se ha mostrado el joven Fer López, tras haber renovado su contrato con el club hasta el año 2028. De esta forma, el Celta se asegura la continuidad de uno de los mejores jugadores que ha dado su cantera en los último años, y llamado a marcar una época en el primer equipo.

Fer acaba de cumplir 20 años y ha dado el salto al Celta Fortuna. Desde ahí podrá tener muy cerca al entrenador del primer equipo, Claudio Giráldez, que desde hace tiempo sigue sus pasos. Pero su renovación pone fin a unas semanas en las que se ha hablado mucho de su futuro. Se le ha vinculado con distintos equipos, algunos del poder económico y deportivo de la Juventus.

"Aquí es donde soy feliz, con mi familia y con mis amigos, y mi sueño es jugar en el primer equipo del Celta", manifestó el joven jugador tras firmar su continuidad. "Quiero dar las gracias a la presidenta, a Garcés, a Álex Otero, a mis compañetros, que son quienes me han llegado a llegar hasta quí, y a la afición", dijo un Fer López exultante.

Superó un problema de crecimiento que le hizo pasar una mala época: "Con 14 o 15 años lo pasé muy mal porque básicamente no crecía", desveló. "Gracias al apoyo de mi familia, sobre todo el de mi madre, y a Claudio, que apostó mucho por mí, sobre todo en esas épocas", comentó Fer López.

Su referente, Iago Aspas

Fer López tiene un espejo en el que mirarse. "Es muy difícil describirlo como jugador. Cuando tiene el balón en los pies, sabes que puede pasar algo", comenta con admiración Fer.

También recientemente se ha fijado en otro jugador con una excelente irrupción en el primer equipo. "Me gusta mucho también Gabri Veiga, las conducciones que hacía, y me gusta hacer cosas parecidas a las que le he visto a ambos", asegura Fer López.