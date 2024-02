Celia, la frutera que superó un cáncer con la ayuda del Balonmán Cangas

La vida y el deporte están íntimamente ligados. Y más en pueblos pequeños como puede ser el caso de Cangas do Morrazo. El balonmano es allí una auténtica religión y congrega, cada fin de semana, a miles de aficionados con las gargantas prestas para animar a su equipo del alma.

Ese es el caso de Celia, que regenta una frutería en la localidad y que es una muy fiel seguidora del conjunto cangués. "Yo de pequeña empezaba a ir con mi madre, y en O Gatañal ya fue la explosión más grande. Tienes que estar en el 'fervedoiro' para que esto se te meta en las venas", nos contaba en el programa del martes de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.

A Celia le diagnosticaron un Linfoma de Hodgkin en el año 2013. "Por las pruebas que me hacían sabía que me estaba pasando algo grave, pero yo la noticia la recibí bien, porque soy muy positiva. La enfermedad me ayudaron a superarla mi familia, mis amigos, mis hijos, mi marido, mis padres... Todos fueron importante en el proceso. Ahí te das cuenta de la gente que te quiere", nos contaba emocionada.