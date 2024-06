El camino del baloncesto femenino español hacia París arranca en Vigo

La selección española femenina de baloncesto salta al parquet en el primero de sus torneos de preparación para la cita olímpica de París. A poco más de un mes de debutar en Lille (sede de la primera fase), el combinado dirigido por Miguel Méndez debuta en los amistosos veraniegos este viernes en As Travesas. Será en un triangular ante China (rival en el grupo de los Juegos) y Turquía, tras una semana entrenando en tierras viguesas.

El estreno será esta noche desde las 21 horas (ante las cámaras de Teledeporte) frente a las otomanas. Todavía hay entradas disponibles para el duelo en la web de la Federación Española de Baloncesto. El torneo continua mañana con el Turquía-China a las 5 de la tarde y se cierra el domingo a las 12 con el duelo entre hispanas y chinas. Estos encuentros van unidos a otras iniciativas relacionadas con el deporte de la canasta en la ciudad, como el Circuito Plaza 3x3 que llegará a Vialia este sábado.

El verano de la Familia (como ha titulado la propia FEB) continuará con un torneo en Bruselas ante Bélgica y Canadá. Poco después en Segovia, repetirá ante las del arce y se medirá también a Australia. Y por fin viajará a Francia para afrontar el grupo A ante China, Serbia y Puerto Rico.

La lista provisional de Miguel Méndez es de 15 jugadoras y dos jóvenes invitadas a la espera de tomar una decisión sobre la jugadora nacionalizada que se incorporará a la selección con Astou Ndour y Megan Gustafson como candidatas. La convocatoria además de Awa Fam e Iyana Martín como convidadas, está compuesta por: la capitana Silvia Domínguez, las bases Maite Cazorla, Mariona Órtiz y Leticia Romero; las escoltas Queralt Casas y Andrea Vilaró; las aleros María Conde, Laura Quevedo, Leonor Rodríguez y Alba Torrens; las ala-pívots María Araújo y Paula Ginzo; y las pívots Laura Gil, Nerea Hermosa y Lola Pendande.

Araújo y Méndez, profetas en su tierra

El duelo será muy especial para el seleccionador Miguel Méndez, nacido en Vigo hace 57 años y con comienzos en los banquillos en el Celta. No será menos para María Araújo, viguesa de 26 años y también con comienzos en el club celeste. Para ambos siginifica mucho jugar en la ciudad olívica y en el pabellón de As Travesas, que conocen bien. Por si fuera poco, la madre de María, Ángeles también fue internacional por España e histórica baloncestista del club celtiña. Paula Ginzo será la otra gallega en liza y Alba Torrens se suma a la cuota de ex integrantes del Celta.