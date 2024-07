Aidoo, tras nueve meses lesionado: "Me siento feliz de poder entrenar con el equipo"

Si hay un hombre feliz en esta pretemporada es Joseph Aidoo. El defensa africano del Celta ha recuperado la sonrisa tras poder retomar los entrenamientos con el resto de sus compañeros. "Después de recuperarme de la lesión me siento muy feliz de poder entrenar con el equipo. Al principio no fue fácil estar allí de pie viendo como los demás entrenaban, pero ahora siento que he dado un paso adelante", relata el jugador en su primera entrevista de la pretemporada.

Aidoo acaba de recibir el alta médica tras nueve meses de lesión y calvario. Se lesionó en octubre del pasado año, recién iniciada la pasada campaña, cuando disputaba un encuentro con selección nacional. En una carrera con un rival, Aidoo sufrió la rotura del tendón de Aquiles y tuvo que afrontar un larguísimo periodo de recuperación.

Esa lesión le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante todo este tiempo. "Ha sido muy difícil, sobre todo el momento en el que de verdad me derrumbo", reconoció el jugador. Aidoo confiesa además que "sobre las once o las doce me iba solo al monte Castro, a sentarme solo, a pensar en cómo lo estaba haciendo antes de lesionarme, para darme motivación".

Se siente muy agradecido a sus compañeros y a los profesionales del Celta que le ahn ayudado a superar esta grave lesión. Los fisios, recuperadores y el doctor Juan José García Cota, pieza clave en el alta médica que el ganés acaba de recibir. Tras muchos meses sin poder jugar, esta temporada se espera la mejor versión de un futbolista vital para el equipo por su fútbol y su carácter.