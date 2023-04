Porriño apela a la adopción responsable de la mano de Os Biosbardos y la ilustradora Eva Casais

El Centro Cultural Municipal acoge hasta el próximo 8 de mayo a exposición de la muralista e ilustradora Eva Casais, organizada por el Concello do Porriño en colaboración con la asociación protectora de animales Os Biosbardos. La muestra está compuesta por 13 láminas realizadas a mano en acuarela por Eva, que retrató la animales que se encuentran en adopción en la protectora y que ilustraron el calendario de este año de los Biosbardos.



También se encuentra la imagen que puso una nota de color en las instalaciones de la protectora de Ponteareas. Al mismo tiempo, las cariñas de los pequeños amigos de cuatro patas que buscan familia anegarán toda la villa, con sus fotos y un código QR donde encontrarás toda la información sobre cómo adoptarlos se quieres que formen parte de tu familia. Con esta campaña el Concello do Porriño y los Biosbardos quieren concienciar sobre las adopciones responsables y la importancia de dar una vida feliz y rodeada de amor la estos animaliños.



Desde el Concello do Porriño queremos agradecer a los Biosbardos su implicación y la Eva Casais por poner su talento a la disposición de los que más lo necesitan. Extender nuestro agradecimiento a los comerciantes y hosteleros que se suman exponiendo las imágenes e invitar a los que quieran sumarse a ser también partícipes.