Una carnicería de Poio demuestra que una persona puede cambiar el mundo

Todo se gestó a raíz de una campaña de fidelización del cliente que decidió hacer Mary Taboada en su carnicería de la parroquia de Samieira, en el concello de Poio. Una de sus clientas renunció al vale de descuento de un euro que había conseguido y propuso dárselo a quien necesitase una barra de pan. Siguiendo su ejemplo, el resto de consumidores hizo lo mismo. En entrevista en COPE + Pontevedra, Mary Taboada recordaba cómo empezó todo con el gesto de una persona: “A partir de aí, foi unha cadea de persoas que foron deixando os seus vales. Fómolos gardando e pensamos que o mellor era usar eses cartos para alimentos e produtos de hixiene persoal”.

Foi todo unha cadea"

Así que desde la carnicería se quiso dar un paso más y se propuso a los Servicios Sociales del Ayuntamiento elaborar las cenas de Nochebuena para las familias de Poio que lo necesitasen.

La concejala de Benestar Social e Mocidade, Rosa Fernández, trasladó “o noso infinito agradecemento, non só por amosar este espírito solidario, senón tamén por non dubidar en asumir este esforzo a maiores do que xa desenvolve coa súa actividade profesional”.

MENÚS DE FIESTA

Para el 24 de diciembre, Mary y su amiga (más que clienta) prepararán 84 menús para 28 familias en riesgo de exclusión social. Estarán compuestos por una sopa como entrante, merluza como plato principal y un solomillo como segundo, además de una tarta de trufa de postre. Toda la comida será donada por la carnicería y posteriormente serán trabajadores municipales quienes se encarguen del reparto anónimo de los menús.

“Grazas ao esforzo destas dúas veciñas, moita xente que se atopa sen recursos poderá gozar dunha data tan emblemática como é a Noiteboa”, ha querido agradecer la responsable de Servizos Sociais de Poio.