Tino Fernández, en Cope: "Tentaremos facer os primeiro pagos para a compra de ordenadores antes do verán"

El Concello de Pontevedra abrirá en este mes el plazo de presentación de solicitudes de la línea de subvenciones para adquirir ordenadores dentro del Plan Supera 21.

El teniente de alcalde y concejal de Educación, Tino Fernández, y la concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, se han reunido esta mañana con las Anpa de los colegios e institutos de la ciudad para informarles de los requisitos de estas ayudas.

"As bases están moi avanzadas, este mes aprobarémolas na Xunta de Goberno Local e publicaranse no Boletín Oficial da Provincia para que xa se poidan solicitar" ha confirmado Tino Fernández en su entrevista en Herrera en Cope + Pontevedra. El concejal socialista es prudente a la hora de marcar plazos aunque la intención es "facelo canto antes, ogallá que antes do verán poidamos facer efectivo parte dos pagos".

El Ayuntamiento destinará inicialmente 400.000 euros a esta línea de ayudas para la compra de equipos informáticos. La subvención será de 400 euros por ordenador que "é fundamental para rachar coa fenda dixital e poder atender a un número importante de rapaces que o necesitan para facer os seus deberes". La renta per cápita de la unidad familiar es la fórmula del Concello de Pontevedra para decidir los beneficiarios.

La página web Benestar Social: Reforzo do Orzamento del Concello de Pontevedra ha recibido más de 150 solicitudes de información sobre las ayudas para la compra de ordenadores.