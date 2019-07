Sinaí Giménez, sobre la reyerta en el mercadillo de Cangas: "Gracias a la Guardia Civil no estamos muertos"

El conocido como 'rey de los gitanos de Galicia', Sinaí Giménez, ha alegado este lunes, antes de entrar en los juzgados en Pontevedra, que no pegó a nadie. "Sinaí Giménez no es ningún delincuente", ha afirmado.

Así se ha manifestado, en declaraciones a los medios, antes de entrar en los juzgados de A Parda en donde ha sido citado por una reyerta con los conocidos como gitanos 'zamoranos' en el mercadillo de Cangas do Morrazo.

Sinaí Giménez, al que han acudido a apoyar medio centenar de gitanos, ha explicado que los hechos sucedieron después de que su madre denunciase ante la Fiscalía "una compraventa de niños robados" y, "a la semana, de forma organizada ocuparon tres metros de su puesto" y después una "represalia". "No tengo disputas contra los zamoranos", ha admitido.

"No sé por qué tanta alteración, Sinaí Giménez no es ningún delincuente", ha señalado el propio procesado para añadir que "no tiene antecedentes penales". "Sinaí no pegó a nadie", ha dicho, para insistir en que acudirá a todos sus juicios "tranquilo, a defenderse como cualquier ciudadano español".

"Le pegan a mi madre, yo voy a levantarla y no me dejan levantarme del suelo, me pegan cuatro golpetazos y allí me quedé tieso. Gracias a la Guardia Civil no estamos muertos", ha relatado en relación a lo sucedido en Cangas, que atribuye a que "fue organizado" porque los 'zamoranos' "sabían que solo estábamos tres o cuatro gitanos gallegos".

"¿Por qué no lo hacen cuando estamos casi al 50%?. Fue todo muy coordinado, ¿por qué no lo hicieron en Redondela?, porque allí estamos al 50% y en el cuerpo a cuerpo no pueden con los gitanos gallegos", ha abundado.

AUSENCIA DE UN ACUSADO

En la vista de este lunes falta de nuevo un acusado, Rafael F.G., por lo que el tribunal tiene que determinar si se celebra o se aplaza el juicio señalado para esta jornada, ya que los abogados solicitan que se lleve a cabo con todos los procesados.

La Fiscalía pide penas que suman 35 años de cárcel para 12 acusados de participar en una reyerta en el mercadillo de Cangas, entre los que están Sinaí Giménez y varios de sus familiares, así como miembros del grupo conocido como 'gitanos zamoranos', y que serán juzgados en la sala de lo Penal 2 de Pontevedra, entre el 1 y el 5 de julio.

El Ministerio Público formuló escrito de acusación contra 12 feriantes gitanos (siete de ellos del grupo conocido como 'zamoranos', y otros cinco de los 'Morones'), a los que considera autores de diversos delitos de lesiones, por una pelea que tuvo lugar en la mañana del 16 de octubre de 2015.