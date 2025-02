¿Por qué tiene Pontevedra las plazas de garaje más caras de Galicia?

Pontevedra es un referente mundial en movilidad y en la implantación de políticas que priorizan a los peatones sobre los vehículos. Desde la llegada del gobierno de Miguel Anxo Fernández Lores, la ciudad ha experimentado una profunda transformación urbana con numerosos beneficios, aunque también ha generado ciertos problemas colaterales, especialmente en un mercado inmobiliario marcado por los precios disparados y la falta de oferta.

Uno de estos problemas queda reflejado en un estudio publicado por el portal inmobiliario Fotocasa, que sitúa a Pontevedra como la ciudad gallega con las plazas de garaje más caras. Según este informe, el precio medio de una plaza de estacionamiento asciende a unos 22.500 euros. Sobre esta cuestión, COPE Pontevedra ha hablado con Manuel Recamán, gerente de la agencia inmobiliaria Fincas Carro, quien apunta a varios factores que explican estos precios.

La progresiva eliminación de aparcamientos en las calles peatonalizadas ha reducido considerablemente la disponibilidad de estacionamiento, lo que obliga a muchos vecinos a recurrir a plazas de garaje. Este incremento en la demanda, sumado a la escasez de oferta, ha disparado los precios, tanto de compra como de alquiler.

Según Recamán, "no centro de Pontevedra anda sobre os 30 ou 35.000 euros e no último ano medraron os prezos nun 20 por cento". Además, añade: "Hai tan só 10 anos, por unha praza que agora pagas 35.000 euros no centro, antes podías conseguila por uns 18.000 euros". Esta inflación también se refleja en los alquileres, donde se llegan a pagar más de 100 euros al mes por una plaza alquilada en el casco urbano.

Otro factor que limita la oferta es la antigüedad de muchos edificios. En varias zonas de la ciudad predominan inmuebles construidos en los años 60 y 70 que no disponen de plazas de estacionamiento para sus residentes. A esto se suma que muchas viviendas con garaje cuentan con más de un vehículo, lo que aumenta aún más la demanda.

Posibles soluciones: obra nueva

Para Manuel Recamán, una de las soluciones pasaría por aumentar la oferta y, por tanto, la construcción de vivienda nueva. "Se saíran ao mercado máis prazas de garaxe, houbera máis oferta, porque isto ocorre con todo, a lei de oferta e demanda. Se a oferta é escasa, os prezos soben. Se houbera máis posibilidades de garaxes, obviamente o prezo baixaría", concluye.