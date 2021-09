La original esquela con la que Campo Lameiro (Pontevedra) denuncia el cierre del único banco del pueblo

Este miércoles está previsto que cierre la oficina de Abanca en el Concello de Campo Lameiro y los vecinos se manifestarán en forma de velatorio irónico ante la pérdida de un servicio más en el rural.

El grupo de gobierno y el responsable de prensa del Concello han sido los encargados de idear una original esquela con la que anunciar la pérdida.

En la mañana de este lunes la villa ha amanecido empapelada de estas esquelas que invitan a participar en el 'velatorio' de denuncia. En ella puede leerse que la sucursal fallece víctima de un trágico atropello a manos de Juan Carlos Escotet (presidente de Abanca) y al que la esquela declara persona non grata y despiadado empresario.

Además de la ironía de la esquela, la declaración de persona non grata será oficial en Campo Lameiro. Los funcionarios municipales, después de un acuerdo de todos los grupos políticos municipales, están tramitando la declaración para ser aprobada en pleno posteriormente. "Se non dá marcha atrás e reconsidera a súa postura, si. Xa lle demos orde aos funcionarios para iniciar o expediente. Parécenos un atropelo o que están facendo, queda o concello sen unha entidade bancaria", valoraba el alcalde, Carlos Costa, sobre la decisión de declarar a Escotet no grato en Campo Lameiro (medida meramente simbólica, sin consecuencias legales).

La intención del Ayuntamiento es sacar los colores a los responsables de la pérdida de servicios en el rural. De ahí que la esquela ironice con la familia que llora el cierre de la sucursal: su progenitor: el Banco de España (ausente), hermanos: Abanca Vilaxoan, Carril, Soutelo de Montes, Seixo, Carballedo, Campelo, todos fallecidos (ya que son otras oficinas cerradas) y con el interrogante de lo que pase en Portas, con el cierre anunciado para el 22 de septiembre.

A las 21.30 saldrá el cortejo fúnebre de la plaza del Concello hasta la sucursal. El Concello repartirá velas o cirios a los participantes en la protesta, para dar solemnidad a la cita.

Ante la oficina de Abanca, sobre la que el Ayuntamiento colocó una pancarta en la que se queja de su cierre, se leerá un 'responso' en el que se enumerarán los perjuicios para los vecinos afectados por el cierre.

El chascarrillo final de la esquela hace alusión a la estafa de las participaciones preferentes.





CONTACTOS CON OTROS BANCOS

Mientras, el alcalde, Carlos Costa, en nombre de toda la corporación municipal, ha comenzado a enviar solicitudes de entrevista a responsables de zona de otras entidades bancarias. Su intención es exponerles la situación en la que queda el municipio y valorar las posibilidades de colaboración que puedan fructificar en la implantación de una oficina o un agente bancario en el concello, que permita a la ciudadanía seguir contando con servicios bancarios en persona.

Vecinos colapsan la oficina con escritos de protesta. Foto: Concello.





Por el momento, Abanca únicamente mantendrá el cajero automático.

En lo que respecta a medidas adoptadas por otros gobiernos locales, tanto el Concello de Portas (PP) como los de Cerdedo-Cotobade (PP) o Poio (BNG-PSOE-Avante) han decidido cancelar sus cuentas con Abanca.