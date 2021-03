Los promotores del aquapark de Meis confían en abrir este verano a pesar de la pandemia

El deseo de los promotores del parque acuático de Meis, en palabras del portavoz de la empresa Crelpabe, Aurelio González, es abrir en el verano de 2021, después del retraso producido en 2020 a causa de la pandemia.

Para la ansiada inauguración de 'Natural Meis' el mayor impedimento no serán las restricciones de aforo esperables sino las limitaciones a la movilidad. “Si nos dicen que solo podemos abrir con un 25% del aforo, no nos va a ser rentable abrir. Pero lo que más miedo me da es que las restricciones sean geográficas -que Galicia continúe cerrada perimetralmente como en la actualidad-, eso sí sería un problema para nosotros porque dependemos de un flujo de gente importante. Eso nos preocupa más que las restricciones al número de personas que puedan entrar en el parque”, ha confesado González en entrevista en esta emisora. Turistas de visita en las Rías Baixas del resto de España y del norte de Portugal será el público al que se dirija el aquapark con una estimación de aforo de 7.000 personas al día, en cifras ofrecidas por el responsable del proyecto.

CONTRATACIONES

En cuanto a la contratación de personal, actualmente hay tres personas contratadas para mantenimiento y lo que se retrasa definitivamente por la incertidumbre sanitaria es la contratación del personal de marketing, que no se realizará hasta 2022. El resto de personal, si se mantiene la previsión de abrir en junio, se iniciará un proceso de selección en el mes de abril.

ATRACCIONES

La crisis del coronavirus ha ralentizado las obras pero actualmente están pendientes estructuras del restaurante y los vestuarios, los interiores de salas de máquinas y oficinas, la colocación de toboganes y jardinería.

Hay que echarle un par de narices para tirarse por ahí”, sobre el tobogán de 17 metros.

Según ha citado Aurelio González, habrá piscinas para bebés (sin agua acumulada para evitar ahogamientos), atracciones para niños y niñas pequeños con cubos y atracciones de adultos como un “multipistas blando”, una piscina de bolas de 2.000 metros cuadrados y toboganes abiertos o cerrados. El más alto de los toboganes parte de una altura de 17 metros, “hay que echarle un par de narices para tirarse por ahí”, ha bromeado el promotor del parque acuático.

Todo el proyecto, como ha destacado Aurelio González, con un diseño integrado en el monte del corazón de la comarca de O Salnés, potenciando la relación con la naturaleza de la antigua cantera sobre la que se está construyendo el aquapark de Meis.

Por ubicación, el parque acuático se localiza a 20 minutos en coche desde Pontevedra o Vilagarcía de Arousa, a 15 de Sanxenxo o Cambados y 25 minutos desde O Grove.