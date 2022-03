La lección de superación de Joshua Alonso Mateo. El hijo de Sesé Mateo, asesinada por su expareja en 2017 en su casa de Chapela (Redondela), será recordado por sus conferencias sobre igualdad que imparte a la comunidad educativa y a la población adulta.

Joshua confiesa en Herrera en Cope para la ría de Arousa que le llama más la atención trabajar con niños y adolescentes. Los menores son esponjas de aprendizaje.

Este Día de la Mujer ha visitado el IES Francisco Asorey de Cambados, de donde se ha llevado una grata impresión. "Ha sido un encuentro muy positivo. Les he contado la situación por la que pasó mi familia con todos los problemas psicológicos y burocráticos a los que me he enfrentado estos años. Se han quedado muy impactados", le ha comentado el profesorado a Joshua tras su charla.

Esta tarde, en el Auditorio de A Xuventude, impartirá una segunda conferencia a las 20.00 horas. La charla será gratuita y dirigida al público en general.

Formación

El asesinato de la madre de Joshua le ha llevado a cambiar su rumbo laboral. Ha dejado la informática para convertirse en Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género. Su formación termina este año y ya ha puesto su primer proyecto en marcha: un taller de violencia de género en los medios de comunicación.

Taller en Redondela

El Ayuntamiento de Redondela organiza el taller 'Los medios de comunicación como agentes de cambio frente a la violencia machista'.

El sábado 12 de marzo, de 10.00 a 14.30 horas, en el Multiusos da Xunqueira, Joshua Alonso y la periodista redondelana Patricia Costa ofrecen un taller gratuito, dirigido a títulados o estudiantes de ciencias de la comunicación, y a personas vinculados a ámbitos como la promoción de la igualdad, la educación y la integración social. Asimismo, a responsables de comunicación de ONG's vinculadas al movimiento feminista.