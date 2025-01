Iker Losada regresa al Celta cedido por el Betis

Como adelantamos ayer en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, el hijo pródigo vuelve a casa. Ya es oficial el regreso al Celta de Iker Losada, en calidad de cedido por el Betis hasta final de temporada. La entidad olívica pagará una cantidad a los verdiblancos por la cesión y tiene una claúsula de penalización en caso de que el futbolista de Catoira no juegue un determinado número de encuentros.

Año y medio ha pasado el mediapunta de 23 años lejos de Vigo, tras una salida muy criticada por el celtismo. Tras un gran año en Segunda con el Racing de Ferrol, el Betis fichó al gallego pese a que se rumoreó que podría volver a su casa celeste. En tierras sevillanas no ha gozado de demasiadas oportunidades y por eso sale en esta ventana invernal. Recordemos que Losada se formó en A Madroa, destacó en el Fortuna y debutó en Primera con 17 años, llegando a anotar ante el Real Madrid. Es además internacional por España en categorías inferiores.

Podría no ser la única operación Celta-Betis de aquí al lunes, ya que los del Villamarín han puesto sus ojos en Douvikas, que podría salir de Vigo tras su reacción negativa a no ser titular que le hizo no viajar a Madrid en Copa del Rey. Lo que ocurre es que el Celta pagó 12 millones de euros por el griego y quiere recuperar parte de esa inversión, algo en lo que tendría que ponerse de acuerdo con el club de Heliópolis.

AIDOO EN BUSCA DE MINUTOS EN OTRO PRIMERA

Y si unos llegan, otros se van. La operación salida sigue a pleno rendimiento en A Sede para aligerar plantilla y límite salarial, y dar minutos a jugadores que los necesitan. Ya es oficial también la cesión hasta final de curso de Joseph Aidoo al Valladolid. El ghanés, indiscutible en el centro de la zaga durante 4 temporadas, sufrió una grave lesión el curso pasado que lo tuvo durante muchos meses en el dique seco. A su vuelta al verde, apenas ha tenido minutos en 2 encuentros de Copa del Rey y una entrada testimonial en un duelo de Liga en Balaídos para recibir el cariño del celtismo.

Esperan desde el club vigués que en un Valladolid que pelea por la permanencia tengo participación. En verano volverá a Vigo con un año de contrato todavía por delante. Su actual entrenador, Diego Cocca, desveló que había conversado con el defensa africano y lo vio convencido del reto que tiene por delante.