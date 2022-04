El exconselleiro Xesús Palmou, artífice de la entrada en política del vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda

Alfonso Rueda es elnombre más repetido a la hora de especular con quién será el próximo presidente de la Xunta de Galicia cuando Alberto Núñez Feijóo renunciey la persona que le dio la primera oportunidad en política al hoy vicepresidente primera fue Xesús Palmou. En COPE hemos recibido al exconselleiro de Xustiza e Interior con Manuel Fraga al frente de la administración autonómica y predecesor del propio Rueda como secretario general del PPdeG.

El hombre que presentó a Rueda y Feijóo

Precisamente, Xesús Palmou recordó el momento en que intercedió con Feijóo para hacer de Rueda una pieza clave en el partido: "Pregúntame por unha persoa para ocupar o posto de secretario xeral, eu loxicamente dígolle: Alfonso Rueda. Coméntolle a labor que estivo a facer na Consellería, que é unha persoa de prestixio. Pídeme o teléfono, ponse en contacto con el e inmediatamente Alfonso Rueda se incorpora como secretario xeral do partido, onde estivo catro anos ata que nas eleccións seguintes xa se incorpora como vicepresidente no goberno de Alberto Núñez -Feijóo-".

É unha persoa con experiencia, con vocación, con formación"

Avalado por su labor en el partido, actualmente como presidente del PP provincial de Pontevedra, y en el Gobierno autonómico, para Xesús Palmou el pontevedrés es la opción de sustituto más previsible: "Eu levaríame unha sorpresa se Alfonso Rueda non fose o próximo presidente da Xunta de Galicia. Primeiro, é o vicepresidente. É unha persoa con experiencia, con vocación, con formación, etc. Coido que reúne todos os requisitos".



Pendiente la sucesión en el PPdeG



El todavía presidente de la Xunta de Galicia y actual presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por la celebración de un congreso extraordinario para su sucesión, al que espera además que se pueda presentar una lista "de unidad" y que pueda "quedar ventilado" en el mes de mayo.

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia este domingo, y recogida por Europa Press, Feijóo se ha pronunciado sobre el camino que debe tomar el proceso de su relevo, algo que no había hecho hasta el momento. No así algunos presidentes provinciales como el ourensano Manuel Baltar o el coruñés Diego Calvo -diputado autonómico y, por lo tanto, con opciones de ser elegido presidente de la Xunta-, que solicitaron expresamente la celebración de un congreso.

Con esto en mente, el titular del Gobierno gallego "tiene claro" que en mayo "tiene que haber un nuevo presidente de la comunidad autónoma", por lo menos en lo que "esté en su mano" -presentar la dimisión como presidente de la Xunta-.

Pese a posicionarse a favor de un congreso extraordinario, Feijóo recuerda que es decisión de la Junta Directiva convocarlo. Vistos los plazos para su celebración, podría darse una bicefalia -que el presidente de la Xunta y del PPdeG fuesen personas distintas-, algo que no tendría por qué ocurrir "si hay una candidatura de consenso".

"Si es así, no hay ningún inconveniente en hacer ambas cosas de forma simultánea. Si hay un acuerdo de los compañeros en una candidatura de amplio apoyo, las cosas podrían ir en paralelo", ha avanzado.

"Tutelar" el proceso: un error

Por otro lado, el líder popular ha rechazado "tutelar" el proceso, asegurando que "es perfectamente consciente de que lo que va a ocurrir en Galicia es lo que quieran los compañeros", aunque sí ha reconocido ser "corresponsable de la situación que vive en este momento el PPdeG" al haber asumido una responsabilidad orgánica nacional sin haber terminado la legislatura.

"Sería una irresponsabilidad por mi parte pegar un portazo, instalarme en Madrid y deciros 'hasta luego'. Eso no lo voy a hacer. A partir del momento en el que un compañero me suceda como presidente de Galicia, estaré como un consultor si quieren alguna opinión, y si no la quieren, tengo bastantes asuntos y compromisos", esgrime.

Afirma no estar "preocupado" y, aunque no señala a nadie, considera que "hay personas que están formadas y tienen experiencia orgánica y de gobierno que pueden ser buenos presidentes de la Xunta de Galicia".

Así, a sus compañeros solo les pide que el PP le presente "ni un solo problema a Galicia". "Este partido es muy sólido y fiable, es probablemente el modelo que me gustaría exportar al resto de España. Por eso los compañeros tienen una gran responsabilidad, que el PPdeG siga siendo un modelo de unidad. Y todos, la presidenta y los otros tres presidentes provinciales, tienen una enorme responsabilidad también", destaca.

Núñez Feijóo consideraría un "grave error" que volviesen las baronías territoriales. "Un partido que vuelva al pasado no va a representar el futuro y sería un grave error. No se lo recomiendo a nadie. No acabaría bien. Además nuestro partido está muy descentralizado", sostiene.