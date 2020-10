Empresarios de Pontevedra insisten en reabrir Reina Victoria y el concejal dice que no atiende al PP de Poio

Entidades empresariales y de comerciantes del área próxima a la avenida Reina Victoria, además de la oposición en Pontevedra, insisten en que el Concello debe volver abrir al tráfico esta calle.

Desde AEMPE, su presidente, José María Corujo, duda de que cortar el tramo frente al instituto Sánchez Cantón tenga que ver con la movilidad amable que promueve el gobierno local de Pontevedra: “Yo no sé si esto es muy amable para la ciudadanía o no. Está diciéndole a la gente de fuera de Pontevedra 'mirad, no venid porque aquí no sois bienvenidos porque no vais a poder entrar'. Pensad en toda la gente que entra por el puente de A Barca, llegas a la rotonda de San Roque ¿y a dónde vas?”.

Por su parte, el representante de la Cámara de Comercio en Pontevedra, Eduardo Barros, sigue indignado con el trato recibido por parte del concejal de obras y pide un estudio de tráfico. “Es un cierre totalmente caprichoso, escudándose en la pandemia. Además, nos han tratando en el Concello con una prepotencia y una desatención a los ciudadanos y sus representantes que no es de recibo. La reunión con el concejal -Demetrio Gómez- ha sido un insulto”, ha declarado Barros tras una reunión con el PP local de Pontevedra en la que han participado, además de Aempe y la Cámara, AJE, representantes de hoteles, hosteleros y comerciantes del entorno de Reina Victoria.

Tras repetir su oposición al corte de la calle, a preguntas de los medios de comunicación, el edil nacionalista Demetrio Gómez respondió así a abrir Reina Victoria: “Botar atrás esta medida porque nolo pide Moldes desde Poio? Pois, en principio, non. A medida é pola covid e para que a comunidade educativa do Sánchez Cantón teña un espazo digno arredor do centro e, mentres a covid dure, esta medida é permanente e indefinida”.